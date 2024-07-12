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中職》跟陳金鋒一樣 張育成生涯首安也是棒打潘威倫

2024/07/12 22:26

富邦悍將張育成（右）從統一獅潘威倫手中敲出中職生涯首安，賽後向他致意。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕張育成加入富邦悍將的中職首秀今天登場，9局下面對統一獅後援投手潘威倫敲出左外野二壘安打，也是他值得紀念的中職首安；時間倒轉到2006年3月21日，當時返台加入La new熊的現任富邦悍將教頭陳金鋒，在7局下從獅隊先發投手潘威倫手中擊出中職生涯首安。

張育成以中職史上最大張的最高總值9250萬合約加盟富邦，今天擔任先發4棒DH，只是前面三個打席分別以飛球、三振和滾地球出局，直到9局下擔任首名上場打者，在2壞球後相中潘威倫的第3球，敲出左外野二壘安打，他跑上二壘後，也向富邦休息室比出招牌的敬禮手勢。

巧合的是，陳金鋒身為在大聯盟出賽的首名台灣球員，他在18年前的中職首秀也是面對統一獅，同樣從潘威倫手中敲出安打，當時是一支擊中對方小腿脛骨的內野安打。

張育成在昨天加盟記者會上被問及對「鋒總」的印象，就表示：「很強，大家都知道他是誰，我也想跟他一樣，大家都知道我是誰。」如今兩代台灣巨砲在中職生涯的第1安，都從中職最具代表性的投手潘威倫，也成為戲劇性佳話。

富邦悍將張育成（左）從統一獅潘威倫手中敲出中職生涯首安，賽後向他致意。（記者陳志曲攝）

富邦悍將張育成從統一獅潘威倫手中敲出中職生涯首安。（記者陳志曲攝）

潘威倫。（記者陳志曲攝）

富邦悍將總教練陳金鋒。（記者陳志曲攝）

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