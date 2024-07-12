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溫網》可惜！謝淑薇女雙4強落敗 無緣問鼎草地大滿貫第5冠

2024/07/12 22:27

謝淑薇（左）。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年溫布頓網球錦標賽，謝淑薇與比利時女雙球后搭檔梅騰絲（Elise Mertens）陷入苦戰，6：3、4：6、4：6遭到左右開弓的第4種子美國湯森（Taylor Townsend）／捷克西妮亞可娃（Katerina Siniakova）逆轉，頭號種子「台比聯軍」女雙4強惜敗，小薇也無緣問鼎草地大滿貫第5冠。

過去4度溫網女雙封后的謝淑薇，從2019年、2021年、2023年迄今，已在全英俱樂部連贏22場，衛冕就差最後2步。經驗豐富且打法靈活多變的「台灣一姊」，3年前也與梅騰絲攜手掄元，兩人今年初還在硬地的澳洲公開賽女雙封后，原本也是全英俱樂部奪冠大熱門。

週五面對湯森／西妮亞可娃，謝淑薇／梅騰絲延續默契穩紮穩打，第3局率先破發，5：3再破左手重砲湯森發球局，順勢先馳得盤。次盤美捷勁敵強力反撲，接連雙破3：0開局，儘管小薇組合回破止血，未能扳回頹勢，讓對手扳回一城。決勝盤小薇組合試圖重振旗鼓，怎奈第5、7局接連失守，陷入2：5落後，儘管第8局回破，苦苦追趕不成，激戰2小時12分鐘吞敗。

雙線出擊的謝淑薇，再度單日2連戰。雖然女雙4強止步，休息過後她與波蘭男子搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）混雙4強上陣，今年初澳網混雙首度奪冠的第7種子「台波聯軍」，強碰紐西蘭第2種子羅莉芙（Erin Routliffe）／維納斯（Michael Venus），再接再厲爭取決賽門票。

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