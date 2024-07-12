中職》「這是總教練的責任」樂天大勝古久保仍為前6局道歉

樂天桃猿總教練古久保健二。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕樂天桃猿今天以7：2賞給台鋼雄鷹於澄清湖球場的3連敗，即便大勝，前6局卻是2分差的緊繃戰況，打線前6局猛敲11支安打，卻只有拿下3分，直到7局又追加保險分拉開比分，總教練古久保健二為此道歉，「11安才拿3分，這是總教練的責任。」

樂天中心打線在前半段有效發揮。1局上率先突破台鋼先發哈瑪星，開局敲安後，林泓育適時的二壘安打送回1分，朱育賢再補上適時安打，單局攻下2分。3局上，林立敲安後盜上二壘，廖健富擊出適時安打，送回1分，但在4-6局得點圈6打席無安打，讓戰況一度緊繃。

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古久保健二指出，如果戰術再靈活一點，分數會拿更多，畢竟魔神樂投得太好，應該要為他多拿得分，讓他投得比較輕鬆一點，「這部分比較不好意思，讓比賽變得沉重。」

魔神樂在5日被富邦悍將中斷開季7連勝，昨天立即調回開季好狀況，全場8局猛飆生涯新高的10次三振，僅在2局下被杜家明擊出陽春砲，古久保讚賞，先發投手表現太好了，特別是林政華在5局長傳本壘助殺的Super Play（超級美技），「那球滿巨大的！」

樂天桃猿贏球。（記者李惠洲攝）

樂天桃猿洋投魔神樂。（記者李惠洲攝）

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