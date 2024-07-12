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中職》剛練外野1週就殺到蔡鎮宇 台鋼菜鳥連日籍教頭都讚賞：他明天會先發吧

2024/07/12 22:50

台鋼雄鷹紀慶然。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹在8局換上的「子彈」紀慶然意外成為焦點，過去棒球生涯都是內野手的他，5日上一軍才練外野，未料生涯第1次守備機會就在9局大秀外野長傳，助殺衝本壘的「樂天小跑車」蔡鎮宇，9局下再加碼適時安打，連樂天桃猿總教練古久保健二都直呼，「他明天會先發吧？」

紀慶然在10日才棒打富藍戈奪下MVP，且完成生涯第一次鎮守外野，今天依然從板凳出發，8局上再替補上場擔任右外野手，9局迎接生涯第一個守備機會，馮健庭擊出右外野平飛安打，他接球後長傳本壘，助殺蔡鎮宇，最後再接殺張閔勛的右外野飛球，幫球隊化解危機。

古久保健二表示，對方右外野手（紀慶然）的傳球滿強勁的，「他上一場也有打富藍戈吧？這場又打出來，明天應該會先發吧。」

紀慶然直到5日上一軍前，都沒有在外野守過，他賽前表示，上一軍前有被告知可能要外野，跟隊友借手套，前2天有接一下，「沒想像中這麼簡單，接飛球還不太習慣，包括風向等等，有很多地方要注意。」

紀慶然認為，「教練希望我多練1個位置， 代表在幫我找位置，讓自己的上場機會多增加一點。」

曾被洪總稱讚有「大心臟」的紀慶然，今天9局又在得點圈擊出安打，送回1分。雖然本季只有打10支安打，打擊率2成56，竟有一半安打都是在得點圈有人所擊出，得點圈打擊率高達3成33。

紀慶然說，以前大學教練就說，壘上沒人就全力去打，打越遠越好，壘上有人要打確實，把跑者送回來，「下二軍後再上一軍後，想說壘上沒有人打不好就算了，壘上有人至少要可以送回來。」

台鋼雄鷹紀慶然。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹紀慶然。（記者李惠洲攝）

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