MiLB》慘！剛被馬林魚降至2A 高祐錫後援1局就掉3分

高祐錫。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚今天把25歲南韓投手高祐錫從小聯盟3A降至2A，高祐錫今在2A後援1局失3分，馬林魚2A最後仍以10比8擊敗天使2A。



高祐錫今天在2A賽場登板投第9局下，剛上場就被敲一壘安打，1出局後就被天使2A打者坎佩羅（Gustavo Campero）敲二壘安打失掉1分，坎佩羅接著盜上三壘，下一棒的O.馬丁尼茲（Orlando Martinez ）敲滾地球護送得分，高祐錫再失掉1分。2出局後，高祐錫被Eric Wagaman敲陽春砲，隨後又投出保送，高祐錫抓到最後一個出局數，才結束比賽。

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總計高祐錫後援1局用29球有20顆好球，被敲3安失3分（包含1轟），三振、保送各1次。高祐錫本季在小聯盟2A與3A合計出賽27場，拿到2勝2敗，防禦率4.98。

高祐錫在去年休賽季以2年450萬美元的合約加盟教士，但他在熱身賽表現欠佳，出賽6場的防禦率高達12.60，因此開季從小聯盟2A出發。但教士季中發動明星二壘手阿拉耶茲（Luis Arraez）的交易案，讓高祐錫被送至馬林魚。

高祐錫在5月30日被馬林魚指定讓渡後，並在6月4日把他送至馬林魚的小聯盟3A球隊。高祐錫在馬林魚3A出賽16場，拿到2勝、防禦率4.29，共投21局被敲23安，包含挨了1轟，賞14次三振，被打擊率為2成80，每局被上壘率為1.43。

고우석이 더블A 이동 후 첫 등판에서 1이닝 3실점했습니다. 페이스를 찾으려면 시간이 필요할듯. pic.twitter.com/ItGw25SGks — 배지헌 Jiheon Pae （@jhpae117） July 12, 2024

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