PLG選秀》首輪被選到自己也驚訝 張志豪：可以先看我國中影片！

2024第四屆PLG新人選秀會，臺南台鋼獵鷹第一輪第五順位指名張志豪，圖右為台鋼球團董事張博勝。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕在PLG選秀會前沒出現在首輪熱門行列的張志豪，在第五順位被台鋼獵鷹挑中，成為黑馬之一，他也坦言確實沒想到，還打趣表示，「想認識我的話可以先看我國中影片！」

張志豪畢業自永吉國中、松山高中，都是籃球名校，之後曾到UBA輔仁大學，但沒太多發揮空間，之後改效力台體大，上季平均每場可攻下11.1分、2.7助攻。

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雖有不俗數據，但張志豪並沒有出現在首輪雷達內，他笑說，有想過可能選上，但沒料到會這麼前面，所以聽到唱名時很驚訝，他也感謝一路支持他的家人、教練，畢竟過去曾一度因傷想中斷籃球路，好在最後有堅持下來。

獵鷹副經理王澄緯也力讚張志豪，雖他可能沒出現在外界預測的首輪名單，但球隊有發現他體測會的表現很好，是值得培養的新人，而張志豪也笑說，想多認識他，或許可以先從他國中時的影片看起。

175公分的張志豪是永吉國中重返JHBL四強的絕對主力，當年是被賦予期待的新星，雖因傷勢影響走了一段不順遂的籃球路，但他繼續留在籃球路發展，也希望能重拾身手，期許在職籃站穩腳步。

張志豪。（記者陳逸寬攝）

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