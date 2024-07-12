中職》被張育成敲安 潘威倫很有風度「對我而言是很棒的經驗」

富邦悍將張育成（白衣）從統一獅潘威倫（橘衣）手中敲出中職生涯首安，賽後向他致意。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今晚新莊球場全場聚焦張育成返台首秀，9局下潘威倫登板，與張育成正面投打對決更掀起另一波高潮，結果張育成從潘威倫手中敲出二壘安打，中職生涯首安出爐，潘威倫隨即穩住陣腳連抓3個出局數力保不失。

潘威倫出場時，全場不分獅迷或悍將迷都幫「嘟嘟」加油鼓掌，潘威倫說，聽到球迷為他加油，很感動，也很開心可以跟張育成對決，沒想到這麼早就可以對到，當時心想不要被敲長打或被打全壘打就好，結果張育成速度很快，打出安打很積極搶佔二壘。

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英雄惜英雄，潘威倫認為，看到張育成在場邊準備，就感覺他是非常棒的打者，爆發力很好，面對他就是不想投保送，選擇直球對決。

潘威倫說，很開心可以看到這麼好的打者回到台灣發展，對國內棒球環境是好事，能跟張育成對決，對他而言也是很棒的經驗。

富邦悍將張育成（白衣）從統一獅潘威倫（橘衣）手中敲出中職生涯首安，賽後向他致意。（記者陳志曲攝）

統一獅潘威倫。（記者陳志曲攝）

富邦悍將張育成（見圖）從統一獅潘威倫手中敲出中職生涯首安。（記者陳志曲攝）

統一獅潘威倫接替投球。（記者陳志曲攝）

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