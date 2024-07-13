中職》大聯盟「五星台將」歸鄉 兩大魔咒始終無解

張育成。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將狀元郎張育成昨天在中職首秀首打席，面對統一獅王牌布雷克所投的第1球就出棒，結果形成右外野飛球遭接殺，最終富邦以1：13遭獅隊痛宰，也讓歷年5名具大聯盟資歷的台灣打者，在中職初登場首打席都沒能擊出安打，以及所屬球隊都落敗的兩大魔咒持續發酵。

回顧歷史，5名台灣打者陳金鋒、胡金龍、林哲瑄、林子偉、張育成先後登上大聯盟，歸鄉在中職生涯首打席，陳金鋒擊出一壘滾地球出局，胡金龍擊出二壘飛球遭接殺，林哲瑄擊出中外野飛球遭接殺，只有林子偉首打席選到保送上壘，他們所屬球隊最終都輸球，昨晚張育成加入大前輩的兩大魔咒行列。

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★5名具大聯盟資歷的台灣打者中職首打席結果

球員 所屬球隊 中職初登場日期 身分 對戰投手 首打席結果

陳金鋒 La new熊 2006.3.21 先發3棒左外野手 潘威倫 一壘滾地球遭刺殺

胡金龍 義大犀牛 2013.3.24 先發1棒游擊手 波拉斯 二壘飛球遭接殺

林哲瑄 義大犀牛 2015.8.14 代打 陳禹勳 中外野飛球遭接殺

林子偉 樂天桃猿 2023.8.18 先發6棒游擊手 林子崴 四壞保送

張育成 富邦悍將 2024.7.12 先發4棒DH 布雷克 右外野飛球遭接殺

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