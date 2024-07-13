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美洲盃》季軍戰加拿大vs烏拉圭 看好烏拉圭小分奪勝

2024/07/13 07:08

加拿大和烏拉圭爭季軍。（法新社）

比賽時間：07/14 08：00 〔季軍賽〕加拿大vs烏拉圭

雙方過往只有兩次交手紀錄，且兩次皆由烏拉圭獲勝，因此從對戰歷史來看，烏拉圭隊佔據絕對優勢。

加拿大

這支球隊最大優勢是擁有出色的體能，所以很願意去和對手做來回的衝刺和逼搶。

在戰術上，他們偏好上半場與對方打對攻，下半場再轉為大巴防守。

陣中的焦點球星：拜仁慕尼黑的左邊衛戴維斯（Alphonso Davies）、效力法甲里爾的前峰戴維（Jonathan David）。

加拿大大概是美洲盃四強隊伍中進攻能力最差的一支球隊，截至目前為止的五場比賽中，他們在正規時間內僅收獲了三顆入球。

烏拉圭

球隊的特點是隊員身材較為壯碩，因此在身體對抗中常常佔據上風。

戰術上以穩固的防守為主，然後再考慮進攻，因此這支球隊不太容易被對手進球。

陣中的焦點球星：皇馬的先發中場瓦爾維德（Federico Valverde）、利物浦的前鋒努涅斯（Darwin Núñez）。

值得一提的是，在四強對陣哥倫比亞的比賽中，賽後努涅斯（Darwin Núñez）衝上看台，捲入了烏拉圭與哥倫比亞之間的鬥毆事件，因此有可能會被處以長期禁賽，但官方尚未公布相關消息。

賽果預測

這場比賽兩隊皆是防守優於進攻的球隊。控球率方面，烏拉圭會略高於加拿大。加拿大的進攻更多依靠防守反擊，而烏拉圭則會在進攻端投入更多心力。下半場很有可能會出現烏拉圭全面壓制加拿大的情況。筆者看好烏拉圭小比分獲勝。（特約作者：Sean）

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