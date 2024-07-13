美洲盃》冠軍戰阿根廷vs哥倫比亞 梅西最後一舞封頂之作？

梅西。（資料照）

比賽時間：07/15 08：00 〔冠軍賽〕阿根廷vs哥倫比亞

阿根廷隊挑戰美洲盃連霸的壯舉只差最後一步，對於阿根廷隊來說本屆比賽另一個挺重要的意義是他們真的不用在那麼依賴梅西（Lionel Messi），梅西（Lionel Messi）本屆比賽直到上一場比賽才終於靠著門前撿漏進第一球，儘管應該很多人都有些不捨一代巨星慢慢老化，但長久來說對於阿根廷隊絕對是好事，現在不管這屆比賽會不會是梅西（Lionel Messi）的最後一舞，阿根廷隊的目標都是讓這位球星的團隊榮耀再添一筆。

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比起進攻端阿根廷隊現在更厲害的是防守端的穩定，本屆決賽前的五場比賽只失掉過一球，世界盃資格賽六場也只丟兩球，而且更不得不提到門將馬丁尼茲（Emiliano Martínez）應付十二碼球真的相當厲害，而他們現在最後的對手是哥倫比亞隊。

哥倫比亞隊絕對不好惹，本屆比賽開始前他們就進入了一個相當好的狀態，除了本屆目前五場比賽完成四勝一不敗和只丟兩球的成績，南美世界盃資格賽目前六場也是三勝三和的不敗和只丟三球的成績，顯然他們在防守端的穩定性跟阿根廷隊有得比，不過上一場對烏拉圭隊的比賽主力後衛穆尼奧斯（Daniel Munoz）因紅牌這場遭禁賽，給了哥倫比亞隊一點不利的陰影。

這場比賽考量到兩隊的失分控制，小於2.5機率很高，勝負方面則是阿根廷隊勝出機會高一點，可以考慮兩隊正確比數0：0或是阿根廷1：0哥倫比亞。（特約作者：Nickwen）

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