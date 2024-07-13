歐洲盃》西班牙英格蘭會師決賽 爭取歐洲國家盃最高榮耀

西班牙和英格蘭將在歐洲盃決賽爭冠。（法新社）

比賽時間：07/15 03：00 〔冠軍賽〕西班牙vs英格蘭

歐洲國家盃經歷了將近一個月的廝殺，終於要於本週末於柏林奧林匹克體育場迎來決賽，將由兩支一路走來沒有吞過敗仗的英格蘭和西班牙決一死戰，而身為歐洲強權的兩個國家，真正追溯到國際賽交手，也僅有2018年的歐國聯的主客兩場賽事，分別拿下一勝一敗，實力相當的兩支隊伍肯定會在決賽奉上最精采的比賽。

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英格蘭終於一掃陰霾，在面對荷蘭的四強戰中傷停補時階段靠著沃特金斯（Ollie Watkins）一腳射門逆轉比數，也克服落後的局面逆轉比賽，且上一次能在正規時間贏球的時候已經要追溯到6/17對上塞爾維亞的比賽。不得不說本屆身價最高的英格蘭著實讓人捏一把冷汗，進攻端表現普普，而這場比賽也是唯一一場英格蘭在歐國盃打入複數進球的比賽。

西班牙同樣在四強戰克服落後，9分鐘被法國進球後，僅經過16分鐘就吹起反撲的號角，靠著亞馬爾（Lamine Yamal）和奧爾默（Dani Olmo）於4分鐘內的兩個進球徹底逆轉，加上後續的守成，也沒有讓法國越雷池一步，拿下一場漂亮的逆轉勝。

雙方都拿下漂亮的逆轉勝，但一路走來西班牙順遂許多，且不得不提西班牙的防守能力有多恐怖，六場比賽僅丟三球，且到目前為止的西班牙僅有在對上德國的時候下半場有丟球的紀錄，在領先的情況下西班牙真的令人非常放心。同樣的，英格蘭在下半場也僅有一個丟球的紀錄，防守端表現優季，在六場僅丟了四球而已，這也是為什麼本屆英格蘭貧攻的情況下還能走到決賽，靠著就是防守端的高水準表現，彌補了進攻的缺陷。

除了場上的勝負之外，另外一個觀戰焦點就是本屆的射手榜，在目前還有參賽的兩隊裡面，分別有凱恩（Harry Kane）和奧爾默（Dani Olmo）都以三球領先各位球員，但後有魯伊斯（Fabián Ruiz）和貝林漢姆（Jude Bellingham）以兩球緊追，不過近兩屆的決賽都不會有太多的進球，畢竟丟球的情況下可能會有巨大的壓力，球隊都會採取比較保守的踢法，還是可以值得注意上述幾位球員，最終最多進球的獎項終究會落在誰家。

英格蘭勢必會想一雪前恥，上一屆決賽在十二碼不敵義大利拿下亞軍，本屆也是這幾年來最靠近冠軍的一次，是否能拿下第一次的歐國盃冠軍？而西班牙在2008、2012年連續兩屆拿下歐國盃冠軍，經過12年後終於又晉級決賽，力拼第四個歐國盃冠軍。兩個國家絕對值得世界的球迷喝采，雖然比賽過程中有高低起伏，但晉級到決賽絕對是最好的實力證明，最後究竟是誰會捧起冠軍獎盃，讓我們拭目以待。（特約作者：布萊恩小宇）

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