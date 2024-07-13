溫網》謝淑薇超猛！強壓紐國勁敵問鼎大滿貫混雙第2冠

謝淑薇。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雖然女雙4強惜敗，單日2連戰的謝淑薇重振旗鼓，攜手波蘭男子搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）混雙再上陣，7：6（7：0）、6：3強壓紐西蘭第2種子羅莉芙（Erin Routliffe）／維納斯（Michael Venus），第7種子「台波聯軍」搶下2024年溫布頓網球錦標賽決戰門票，問鼎大滿貫混雙第2冠。

揮別女雙衛冕失利，稍事休息的謝淑薇重現「百搭天后」丰采，今年初澳洲公開賽混雙首度奪冠的「台波聯軍」，遭遇實力堅強的羅莉芙／維納斯穩紮穩打，開賽第4、5局互破之後，雙方一路僵持不下，小薇組合不但頂住壓力化解盤末點，戰線拉進搶7又勢如破竹連得7分，首盤順利到手。

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次盤「台波聯軍」乘勝追擊，第8局把握機會關鍵破發，5：3聽牌時傑林斯基的發球局強勢拿下，激戰1小時37分鐘直落2關門，讓小薇組合自今年元月墨爾本公園硬地掄元後，全英俱樂部草地也勇闖壓軸戰。

混雙決賽將在週日男單冠軍戰後開打，謝淑薇／傑林斯基屆時中央球場對決非種子的墨西哥人馬岡薩雷斯（Santiago Gonzalez）／歐兒摩絲（Giuliana Olmos），有機會再接再厲笑捧第2座金盃。

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