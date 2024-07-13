晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

溫網》謝淑薇超猛！強壓紐國勁敵問鼎大滿貫混雙第2冠

2024/07/13 07:00

謝淑薇。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雖然女雙4強惜敗，單日2連戰的謝淑薇重振旗鼓，攜手波蘭男子搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）混雙再上陣，7：6（7：0）、6：3強壓紐西蘭第2種子羅莉芙（Erin Routliffe）／維納斯（Michael Venus），第7種子「台波聯軍」搶下2024年溫布頓網球錦標賽決戰門票，問鼎大滿貫混雙第2冠。

揮別女雙衛冕失利，稍事休息的謝淑薇重現「百搭天后」丰采，今年初澳洲公開賽混雙首度奪冠的「台波聯軍」，遭遇實力堅強的羅莉芙／維納斯穩紮穩打，開賽第4、5局互破之後，雙方一路僵持不下，小薇組合不但頂住壓力化解盤末點，戰線拉進搶7又勢如破竹連得7分，首盤順利到手。

次盤「台波聯軍」乘勝追擊，第8局把握機會關鍵破發，5：3聽牌時傑林斯基的發球局強勢拿下，激戰1小時37分鐘直落2關門，讓小薇組合自今年元月墨爾本公園硬地掄元後，全英俱樂部草地也勇闖壓軸戰。

混雙決賽將在週日男單冠軍戰後開打，謝淑薇／傑林斯基屆時中央球場對決非種子的墨西哥人馬岡薩雷斯（Santiago Gonzalez）／歐兒摩絲（Giuliana Olmos），有機會再接再厲笑捧第2座金盃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。