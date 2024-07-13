溫網》我不想就此止步！喬科維奇決戰要改寫歷史紀錄

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）勇闖2024年溫布頓網球錦標賽男單冠軍戰，對手正是上屆5盤逆轉勝的西班牙後浪艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），迫不及待雪恥並改寫歷史紀錄的塞爾維亞37歲老將霸氣宣告：「我非常高興再次進入決賽，但不想就此止步！」

上月法國公開賽提前衛冕失利的喬科維奇，右膝才動過關節鏡手術，溫網草地戲劇性復出，就問鼎本季首冠的前球王，若週日甜蜜復仇艾卡拉茲，不但榮膺賽史最年長贏家，也將追平退役瑞士名將費德爾（Roger Federer）全英俱樂部「八冠王」紀錄，並增添網壇史上新高的大滿貫25冠，在「三巨頭」中持續獨走，「如同我賽前所說，如果不認為自己有機會爭冠，就不會參與，這種心態始終沒改變。」

請繼續往下閱讀...

寶刀未老的喬科維奇，自35歲以來第3次躋身草地大滿貫決戰，已是公開年代首見， 這位右膝還纏著繃帶的「七冠王」說：「溫布頓一直是我兒時夢想，參加比賽並贏得冠軍。當我還是塞爾維亞的7歲男孩，看著炸彈飛過頭頂，夢想著來到世界上最重要的球場，那就是這裡，溫網中央球場。」這位現役傳奇能否在第37次大滿貫決戰重吻金盃圓夢？答案週日晚間揭曉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法