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溫網》衛冕者艾卡拉茲連2年爭霸 4強再挫梅德維夫

2024/07/13 07:06

艾卡拉茲。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕尋求衛冕的西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），重演上屆溫布頓網球錦標賽男單4強戲碼，6：7 （1：7）、6：3、6：4、6：4力退俄國前球王梅德維夫（Daniil Medvedev），連續兩年勇闖冠軍戰，再度強碰塞爾維亞老冤家喬科維奇（Novak Djokovic）。

「一開始我真的很緊張，讓他主宰比賽，不論發球或接發球都相當精彩。」艾卡拉茲雖然開賽不穩搶7失手，次盤起逐漸提升狀態，尤其是發球和上網截擊，歷經2小時55分鐘的4盤纏鬥，扳倒2021年美國公開賽冠軍梅德維夫，「這很困難，但我第2盤開始調整放鬆情緒，表現也越來越好，打出自己的網球，更能享受比賽。」

年僅21歲的艾卡拉茲，已經贏得2022年美網、2023年溫網，以及上月法國公開賽，四大賽決賽的戰績3勝0負，也是史上最年輕就橫掃硬地、草地和紅土這三種大滿貫場地的全能球星。如今精力充沛的第3種子，距離溫網綠茵二連霸、職業生涯大滿貫第4冠，僅差最後一場勝利。

若艾卡拉茲在全英俱樂部連莊，還將成為繼拉沃爾（Rod Laver）、柏格（Bjorn Borg），以及「三巨頭」的費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇之後，第6位同年內橫跨英吉利海峽，完成連奪法網、溫網的「海峽大滿貫」壯舉。

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