MLB》費城人3屆明星工具人打太爛遭釋出！隨隊記者曝亟需補強弱點

梅瑞菲德。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》報導，費城人已經釋出3屆明星工具人、2屆大聯盟安打王梅瑞菲德（Whit Merrifield），費城人也從3A叫回另一位工具人威爾森（Weston Wilson）。

35歲的梅瑞菲德在2016年至2022年都效力皇家，曾入選過2次明星賽，2022年季終被交易至藍鳥，去年入選生涯第3屆明星賽。他在休季選擇不執行本季1800萬美元合約，成為自由球員，最終僅以1年800萬美元加盟費城人。

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然而梅瑞菲德本季在費城人表現萎靡，出賽53場累積174個打席，打擊三圍是慘澹的.199/.277/.295，攻擊指數0.572，只繳出3轟、11分打點，在322位至少累積100打席的打者中，梅瑞菲德的平均擊球初速只有83英哩，排名墊底。

「我們設法獲得更多的右打火力。」費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）表示，「我們原本以為梅瑞菲德能提供這樣的能力，儘管他很努力了，但這很艱難，他並沒有打出來。」大聯盟官網費城人隨隊記者佐萊基（Todd Zolecki）指出，費城人在外野需要幫助已經不是秘密。

佐萊基表示，雖有報導稱費城人有意補強中外野，但若費城人只尋求單一外野位置來補強會令人意外，費城人需要一位能夠對抗左投的外野手，本季除右外野手卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）面對左投有著0.295打擊率、攻擊指數0.938以外，其餘4位外野手（包括梅瑞菲德）面對左投表現皆不佳。

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