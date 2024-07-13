NBA》少拿36億只為幫助尼克補強 布朗森以4年51億續約

布朗森。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕明星後衛布朗森（Jalen Brunson）今天與尼克以4年1.565億美元（約51億台幣）續約，為了幫助球隊補強，未要求頂薪少拿1.13億美元（約36億台幣）。

布朗森最多能獲得5年2.69億美元（約87億台幣）的頂薪合約，但為了不讓球團薪資不會突破第2層豪華稅稅線，所以少拿1.13億美元，讓尼克有更多的薪資空間去做補強。

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布朗森選擇以4年1.565億美元續約，這代表未來3年內將少拿3710萬美元，內含第4年的球員選項，布朗森有機會在2028年以3.23億美元續約，或是5年4.18億美元的新合約，以此取回之前沒拿到的1.13億美元。

布朗森本季打出生涯代表作，出賽77場，場均繳出28.7分、6.7助攻和3.6籃板，生涯首度入選明星賽，例行賽共有11場單場得分破40分的比賽，他也是尼克隊史首位在季後賽連續4場貢獻至少40分、5助攻的球員。

尼克本季透過交易換來布里吉斯（Mikal Bridges），將與布朗森、哈特（Josh Hart）、迪文森佐（Donte Divincenzo），組成維拉諾瓦大學（Villanova University）連線，希望能力拚睽違51年的總冠軍金盃。

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