奧運羽球》 戴資穎、依瑟儂神仙打架！ 預約第36場高居史上第二

戴資穎和依瑟儂將預約第36場神仙打架。（資料照合成圖）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣「戴博士」戴資穎將在巴黎奧運小組賽再度與老對手依瑟儂過招，這將會是小戴和依瑟儂的第36度交手，預約刷新女單對戰次數最多的紀錄。

本屆巴黎奧運羽球女單小組賽，戴資穎、泰國依瑟儂和比利時譚蓮妮都被分進E組，由於分組第1才能晉級淘汰賽，直接晉級8強，因此小戴想出線就是必須要戰勝依瑟儂。

請繼續往下閱讀...

戴資穎和依瑟儂打法如出一轍，進攻手法多變，兩人對打就像照鏡子，最近令人印象深刻的戰役就是2021年東京奧運的8強賽的神仙打架。戴資穎在2021年的東京奧運女單8強戰，以14：21、21：18、21：18後來居上，連拿兩局逆轉擊敗強敵依瑟儂，生涯首度晉級奧運4強，最終拿下生涯首面的奧運銀牌。

戴資穎與依瑟儂多拍來回後，雙雙奮力救球倒地，成為東京奧運中最經典的畫面之一，兩人的奮戰精神感動許多球迷。依瑟儂輸球後仍聲援小戴，展現運動家風度，同時讓人見證到兩人的好友情。

戴資穎、依瑟儂兩人生涯交手多達35次，小戴取得20勝15敗，兩人交手高居女單史上最多，排名第2的是中國陳雨菲和日本山口茜的32次。羽壇交手最多次的兩人就是中國「超級丹」林丹和大馬球王李宗偉，對決40場寫下史上之最。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法