MLB》野茂英雄後29年來第1人！海盜火球狀元將任國聯明星隊先發

史基斯將擔任國聯明星隊先發投手。（取自大聯盟官方X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜火球狀元郎史基斯（Paul Skenes）自5月12日在大聯盟初登板以來，就不斷繳出亮眼表現，至今僅累積11場先發就入選明星賽。而他近日在節目上受訪到一半突然接到國聯明星隊總教練羅夫洛（Torey Lovullo）的電話，通知他將擔任國聯明星隊的先發投手。

史基斯本季先發出賽11場，拿下6勝0敗，66.1局投球飆出89次三振，防禦率1.90，每局被上壘率0.92。「這讓我有點需要時間消化，通常正規程序不是這樣走的，你不會在接受訪問到一半，就從國聯明星隊總教練那裡得知這個消息，我完全沒料到。」

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根據大聯盟官網指出，史基斯成為史上第5位擔任全明星賽先發投手新秀，前4位分別為1995年的野茂英雄、1981年的瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）、1976年的菲德里奇（Mark Fidrych）以及1962年的斯滕豪斯（David Stenhouse），史基斯還與菲德里奇並列，追平以最少生涯先發場次成為明星賽先發的紀錄。

此外，史基斯還成為海盜49年以來首位、隊史第5位成為全明星賽先發的投手。「能夠跟別人說自己曾在明星賽先發就已經很酷了，但我在新秀年就獲得這機會，也是很棒！聯盟裡有很多優秀的投手，他們也可能同樣值得這份榮譽，能夠進入討論範圍已經很酷，還能擔任先發，真的很超現實。」

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