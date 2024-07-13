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奧運男籃》恐怖小丑！約基奇粗暴單吃溫班亞瑪 塞爾維亞熱身賽退法國

2024/07/13 08:52

溫班亞瑪與約基奇。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕塞爾維亞在法國里昂的首場公開熱身賽對決東道主法國，NBA3屆MVP「小丑」約基奇（Nikola Jokic）與天才狀元「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）迎來國際賽首次對決，最終約基奇技高一籌，率領塞爾維亞以79：67擊敗法國。

塞爾維亞首節打完以18：23落後，但約基奇進入次節開啟「恐怖小丑」模式，完全主宰禁區，招牌鉤射讓即便擁有224公分溫班亞瑪坐鎮的法國毫無招架之力，還上演後撤步三分球，單節獨砍14分，率塞爾維亞打出27：9攻勢，半場打完以45：32領先法國。

易籃後法國急起直追，靠著亞布塞萊（Guerschon Yabusele）與佛尼爾（Evan Fournier）等人砍分，追成50：62。決勝節法國持續追趕，打成63：69，並讓約基奇在比賽剩3分33秒時犯買離場，但米西奇（Vasilije Micic）在關鍵時刻挺身而出，穩住分差奪勝。

約基奇雖然5犯畢業，但上場30分鐘13投8中，拿下20分12籃板1助攻的成績單，力壓上場29分鐘8投3中，繳出14分10籃板3助攻2火鍋的溫班亞瑪。值得一提的是，約基奇還在第二節倒數40秒時，要球背打溫班亞瑪，並一路將他從中距離輾壓到籃下，在3人圍堵下硬是放進2分，引發網路上球迷熱烈討論。

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