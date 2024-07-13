晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》風靡全世界！大聯盟球衣銷售排行榜出爐 大谷翔平高居榜首

2024/07/13 09:51

大谷翔平。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟將結束上半季賽程，官方公佈上半季的球衣銷售排行榜，道奇日籍球星大谷翔平打敗眾球星勇奪榜首。

大聯盟官方公佈了上半季球衣銷售榜，第一名為大谷翔平，費城人強打哈波（Bryce Harper）排在第2，第3名為洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）、第4名是道奇貝茲（Mookie Betts）、勇士球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）排名第5。

道奇共有3人入選前20名是全聯盟最多，大谷翔平高居第一，貝茲排名第4，佛里曼（Freddie Freeman）排名第20。費城人自2011年以來首度有2人入選前20名，分別是第2名的哈波和第13名的透納（Trea Turner）。

大谷翔平的球衣不僅在美國賣得嚇嚇叫，在祖國和日本都是銷售第一，他也是自2010年大聯盟和球員工會發表銷售球衣排行榜以來，唯一一位盤據榜首的日本球員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。