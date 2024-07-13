MLB》風靡全世界！大聯盟球衣銷售排行榜出爐 大谷翔平高居榜首

大谷翔平。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟將結束上半季賽程，官方公佈上半季的球衣銷售排行榜，道奇日籍球星大谷翔平打敗眾球星勇奪榜首。

大聯盟官方公佈了上半季球衣銷售榜，第一名為大谷翔平，費城人強打哈波（Bryce Harper）排在第2，第3名為洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）、第4名是道奇貝茲（Mookie Betts）、勇士球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）排名第5。

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道奇共有3人入選前20名是全聯盟最多，大谷翔平高居第一，貝茲排名第4，佛里曼（Freddie Freeman）排名第20。費城人自2011年以來首度有2人入選前20名，分別是第2名的哈波和第13名的透納（Trea Turner）。

大谷翔平的球衣不僅在美國賣得嚇嚇叫，在祖國和日本都是銷售第一，他也是自2010年大聯盟和球員工會發表銷售球衣排行榜以來，唯一一位盤據榜首的日本球員。

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