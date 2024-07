MLB》風靡全世界！大聯盟球衣銷售排行榜出爐 大谷翔平高居榜首

大谷翔平。(資料照,今日美國)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟將結束上半季賽程,官方公佈上半季的球衣銷售排行榜,道奇日籍球星大谷翔平打敗眾球星勇奪榜首。

大聯盟官方公佈了上半季球衣銷售榜,第一名為大谷翔平,費城人強打哈波(Bryce Harper)排在第2,第3名為洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)、第4名是道奇貝茲(Mookie Betts)、勇士球星阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.)排名第5。

