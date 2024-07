MLB》致勝一擊！大谷9上當英雄敲關鍵二壘安 道奇逆轉勝老虎止4連敗

大谷翔平。(今日美國)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天作客挑戰老虎,美聯塞楊大熱門史庫柏爾(Tarik Skubal)繳出6局8K失2分的優質先發,有效壓制道奇打線。大谷在9局上敲出致勝場地二壘安打,打回超前分,終結近11打數無安打的低潮,道奇終場以4:3逆轉擊敗老虎,中止本季4連敗。

道奇35歲左投派克斯頓(James Paxton)首局就出狀況,先是被格林(Riley Greene)敲出帶有2分打點的中外野二壘安打,2局再遇亂流,馬洛伊(Justyn-Henry Malloy)擊出三壘安打打回第3分。派克斯頓僅先發3.2局失3分後就提前退場。

請繼續往下閱讀...

27歲老虎王牌左投史庫柏爾前3局大展K功,飆出5K完全壓制道奇打線,直到第4局才被佛里曼敲出右外野陽春砲掉分,之後再被帕赫斯(Andy Pages)打回第2分。史庫柏爾此役先發6局失2分,僅被敲出2支安打,飆出8次三振和1次保送,防禦率降至2.41。

道奇8局上再度吹起反攻號角,大谷翔平被三振後,史密斯(Will Smith)、佛里曼和赫南德茲(Teoscar Hernandez)連續敲安串聯攻勢,進帳追平分,幫助道奇以3:3追平。史庫柏爾本季第11勝飛了,派克斯頓敗投解套。

大谷翔平今天首打席敲出三壘滾地球遭刺殺,2、5兩局擊出中外野和左外野飛球出局,第8局最後打席吞下三振,第9局扮演致勝英雄,大谷在一三壘有人大棒一揮,適時擊出中外野場地二壘安打,送回球隊超前分,助隊以4:3逆轉贏球。大谷此役5打數1安打,進帳本季第67分打點,54支長打領先國聯,打擊率降至0.312,生涯200轟里程碑還要再等等。

Shohei Ohtani comes through in the 9th! pic.twitter.com/aNgBqXGaJh