MLB》致勝一擊！大谷9上當英雄敲關鍵二壘安 道奇逆轉勝老虎止4連敗

大谷翔平。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天作客挑戰老虎，美聯塞楊大熱門史庫柏爾（Tarik Skubal）繳出6局8K失2分的優質先發，有效壓制道奇打線。大谷在9局上敲出致勝場地二壘安打，打回超前分，終結近11打數無安打的低潮，道奇終場以4：3逆轉擊敗老虎，中止本季4連敗。

道奇35歲左投派克斯頓（James Paxton）首局就出狀況，先是被格林（Riley Greene）敲出帶有2分打點的中外野二壘安打，2局再遇亂流，馬洛伊（Justyn-Henry Malloy）擊出三壘安打打回第3分。派克斯頓僅先發3.2局失3分後就提前退場。

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27歲老虎王牌左投史庫柏爾前3局大展K功，飆出5K完全壓制道奇打線，直到第4局才被佛里曼敲出右外野陽春砲掉分，之後再被帕赫斯（Andy Pages）打回第2分。史庫柏爾此役先發6局失2分，僅被敲出2支安打，飆出8次三振和1次保送，防禦率降至2.41。

道奇8局上再度吹起反攻號角，大谷翔平被三振後，史密斯（Will Smith）、佛里曼和赫南德茲（Teoscar Hernandez）連續敲安串聯攻勢，進帳追平分，幫助道奇以3：3追平。史庫柏爾本季第11勝飛了，派克斯頓敗投解套。

大谷翔平今天首打席敲出三壘滾地球遭刺殺，2、5兩局擊出中外野和左外野飛球出局，第8局最後打席吞下三振，第9局扮演致勝英雄，大谷在一三壘有人大棒一揮，適時擊出中外野場地二壘安打，送回球隊超前分，助隊以4：3逆轉贏球。大谷此役5打數1安打，進帳本季第67分打點，54支長打領先國聯，打擊率降至0.312，生涯200轟里程碑還要再等等。

Shohei Ohtani comes through in the 9th! pic.twitter.com/aNgBqXGaJh — MLB （@MLB） July 13, 2024

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