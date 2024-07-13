晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》致勝一擊！大谷9上當英雄敲關鍵二壘安 道奇逆轉勝老虎止4連敗

2024/07/13 09:38

大谷翔平。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天作客挑戰老虎，美聯塞楊大熱門史庫柏爾（Tarik Skubal）繳出6局8K失2分的優質先發，有效壓制道奇打線。大谷在9局上敲出致勝場地二壘安打，打回超前分，終結近11打數無安打的低潮，道奇終場以4：3逆轉擊敗老虎，中止本季4連敗。

道奇35歲左投派克斯頓（James Paxton）首局就出狀況，先是被格林（Riley Greene）敲出帶有2分打點的中外野二壘安打，2局再遇亂流，馬洛伊（Justyn-Henry Malloy）擊出三壘安打打回第3分。派克斯頓僅先發3.2局失3分後就提前退場。

27歲老虎王牌左投史庫柏爾前3局大展K功，飆出5K完全壓制道奇打線，直到第4局才被佛里曼敲出右外野陽春砲掉分，之後再被帕赫斯（Andy Pages）打回第2分。史庫柏爾此役先發6局失2分，僅被敲出2支安打，飆出8次三振和1次保送，防禦率降至2.41。

道奇8局上再度吹起反攻號角，大谷翔平被三振後，史密斯（Will Smith）、佛里曼和赫南德茲（Teoscar Hernandez）連續敲安串聯攻勢，進帳追平分，幫助道奇以3：3追平。史庫柏爾本季第11勝飛了，派克斯頓敗投解套。

大谷翔平今天首打席敲出三壘滾地球遭刺殺，2、5兩局擊出中外野和左外野飛球出局，第8局最後打席吞下三振，第9局扮演致勝英雄，大谷在一三壘有人大棒一揮，適時擊出中外野場地二壘安打，送回球隊超前分，助隊以4：3逆轉贏球。大谷此役5打數1安打，進帳本季第67分打點，54支長打領先國聯，打擊率降至0.312，生涯200轟里程碑還要再等等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。