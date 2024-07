MLB》賈吉本季第33轟平隊史最狂紀錄！塞揚王牌6局7K助洋基奪勝

賈吉。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕近日敗多勝少的洋基,其美東龍頭寶座早已被金鶯篡位,今天雙方展開明星賽前最後一個3連戰,洋基靠著「法官」賈吉(Aaron Judge)本季第33轟,以及塞揚王牌柯爾(Gerrit Cole)6局優質先發,終場3:1力克金鶯,拿下系列戰開門紅,同時也是近26戰第8勝。

洋基今在2局上靠著沃爾普(Anthony Volpe)、崔維諾(Jose Trevino)與瓊斯(Jahmai Jones)串聯安打率先攻下2分,但金鶯也在該局下還以顏色,烏里耶斯(Ramón Urías)敲出適時三壘安打,追回1分。

3局上「法官」升堂!已經8場比賽沒開轟的賈吉,鎖定金鶯菜鳥左投波維奇(Cade Povich)的紅中曲球,大棒一揮扛出左外野方向形成陽春砲,擊球初速107.4英哩,飛行距離397英呎,本季第33轟出爐,持續獨走大聯盟,幫助洋基取得3:1領先。

ALL RISE!



Aaron Judge blasts his 33rd homer of the season pic.twitter.com/GtQ9o3CKbq