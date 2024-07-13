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MLB》賈吉本季第33轟平隊史最狂紀錄！塞揚王牌6局7K助洋基奪勝

2024/07/13 10:14

賈吉。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近日敗多勝少的洋基，其美東龍頭寶座早已被金鶯篡位，今天雙方展開明星賽前最後一個3連戰，洋基靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）本季第33轟，以及塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）6局優質先發，終場3：1力克金鶯，拿下系列戰開門紅，同時也是近26戰第8勝。

洋基今在2局上靠著沃爾普（Anthony Volpe）、崔維諾（Jose Trevino）與瓊斯（Jahmai Jones）串聯安打率先攻下2分，但金鶯也在該局下還以顏色，烏里耶斯（Ramón Urías）敲出適時三壘安打，追回1分。

3局上「法官」升堂！已經8場比賽沒開轟的賈吉，鎖定金鶯菜鳥左投波維奇（Cade Povich）的紅中曲球，大棒一揮扛出左外野方向形成陽春砲，擊球初速107.4英哩，飛行距離397英呎，本季第33轟出爐，持續獨走大聯盟，幫助洋基取得3：1領先。

9局上洋基攻勢再起，首棒打者崔維諾敲出個人本場第2支二壘安打，2出局後索托（Jaun Soto）敲出個人此役第2支安打，打下洋基第4分。9局下明星終結者霍姆斯（Clay Holmes）投出頭部觸身球，引發板凳清空，但衝突平息之後也摘下本季第21次救援成功。

洋基塞揚王牌柯爾今再度繳出優質先發，主投6局用106球有75顆好球，被敲出5支安打失掉1分自責分，面對全聯盟最會轟的金鶯飆出7次三振，僅送出1次四壞保送，賽後防禦率降至5.40，也收下本季第2勝。

賈吉此役睽違8場比賽後再度開轟，而他今天1打數就是一發全壘打，剩下4個打席全部選到四壞保送，單場5次打擊機會全部上壘，賽後打擊率0.306，攻擊指數1.103。賈吉在明星賽前累積33轟，追平隊史在明星賽前最多轟紀錄，前一次就是他自己在2022年所創，另一次則是1961年的傳奇名將馬里斯（Roger Maris）。

柯爾。（法新社）

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