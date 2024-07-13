NBA》打鐵！布朗尼14投3中、三分8投盡墨 湖人主帥瑞迪克有話要說

布朗尼。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA夏季聯賽湖人迎戰火箭，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Broony James）第3場先發，投籃命中率依舊不理想，只拿下8分；火箭探花謝波德（Reed Sheppard）迎來夏聯首秀，則繳出23分、4顆三分球的好成績，幫助火箭以99：80擊敗湖人。

湖人今天團隊前13分有6分都是布朗尼拿下，包括一次上籃、2顆罰球，以及空切後在籃下接球起跳灌籃。然而之後布朗尼陷入得分乾旱，直到決勝節中段，才以拋投投進此役第3球。最終布朗尼上場23分鐘，14投3中，三分球8投0中，拿下8分5籃板2抄截3失誤。

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Lakers' draftees working together early



Knecht finds Bronny on the cut for the 2-foot flush!



HOU-LAL | Live on ESPN pic.twitter.com/n3vHfvSYKz — NBA （@NBA） July 12, 2024

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）在半場結束時受訪表示，他已轉達布朗尼專注於防守，球隊也會為他制定高強度的發展計畫。「他去年動完心臟手術，大一賽季起伏不定，選秀前也經歷不少事情，要像以前他那樣防守需要一定體能。但整體來說，我們喜歡他在訓練中和夏季聯賽的表現。」

布朗尼在夏季聯賽前2場的數據也不突出，整體出手12次僅命中3球，罰球4罰1中，三分4投0中；不過他在防守端展現不錯潛力，場均25分鐘貢獻3.5籃板、2.5助攻、1.5抄截與1.5火鍋。

另外，火箭今年選秀以探花籤選進的塔基大學191公分射手謝波德，今天迎來夏聯首秀，上場30分鐘17投9中，三分球6投4中，繳出23分5助攻4籃板3火鍋1抄截的全能表現；湖人今年選秀首輪指名的柯奈特（Dalton Knecht），今上場30分鐘19投9中，三分11投5中，攻下25分6籃板4助攻1抄截1火鍋。

謝波德。（美聯社）

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