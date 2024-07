NBA》打鐵！布朗尼14投3中、三分8投盡墨 湖人主帥瑞迪克有話要說

布朗尼。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕NBA夏季聯賽湖人迎戰火箭,「詹皇」詹姆斯(LeBron James)之子布朗尼(Broony James)第3場先發,投籃命中率依舊不理想,只拿下8分;火箭探花謝波德(Reed Sheppard)迎來夏聯首秀,則繳出23分、4顆三分球的好成績,幫助火箭以99:80擊敗湖人。

湖人今天團隊前13分有6分都是布朗尼拿下,包括一次上籃、2顆罰球,以及空切後在籃下接球起跳灌籃。然而之後布朗尼陷入得分乾旱,直到決勝節中段,才以拋投投進此役第3球。最終布朗尼上場23分鐘,14投3中,三分球8投0中,拿下8分5籃板2抄截3失誤。

請繼續往下閱讀...

Lakers' draftees working together early



Knecht finds Bronny on the cut for the 2-foot flush!



HOU-LAL | Live on ESPN pic.twitter.com/n3vHfvSYKz