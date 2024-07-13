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MLB》致勝一擊助道奇止4連敗 大谷翔平透露當下想法

2024/07/13 10:42

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平今天在9局上敲出致勝二壘安打，助隊以4：3逆轉擊敗老虎，中止近期的4連敗。大谷翔平賽後受訪表示，能夠終結連敗真的太棒了。

道奇雖然目前高居國聯西區龍頭，但近期傷兵過多影響戰力，近12場苦吞8敗，賽前更是吞下4連敗，再輸一場就追平本季最長的5連勝。

當時9局上一三壘有人、1人出局，大谷翔平瞄準28歲老虎左投霍頓（Tyler Holton）偏高的94.3英哩伸卡球，大棒一揮擊成中外野場地二壘安打，打回道奇超前分，也成為球隊逆轉贏球的關鍵。大谷賽後對此表示，當下真的很想要敲出安打，在打到球的那一刻，還不確定能不能形成安打，但還是抱著敲安的心情在跑壘。

大谷翔平認為今天勝利非常重要，因為他們之前已經輸掉很多比賽，歷經很多艱難的時刻，必須要打破僵局，保持好的局面，所以能夠拿下系列賽第一場勝利很棒。

由於35歲老將派克斯頓（James Paxton）先發3.2局失3分就提前退場，道奇動用5名牛棚投手，累積5.1局無失分，大谷也非常感謝牛棚投手把局面給守住。

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