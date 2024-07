MLB》致勝一擊助道奇止4連敗 大谷翔平透露當下想法

大谷翔平。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平今天在9局上敲出致勝二壘安打,助隊以4:3逆轉擊敗老虎,中止近期的4連敗。大谷翔平賽後受訪表示,能夠終結連敗真的太棒了。

道奇雖然目前高居國聯西區龍頭,但近期傷兵過多影響戰力,近12場苦吞8敗,賽前更是吞下4連敗,再輸一場就追平本季最長的5連勝。

當時9局上一三壘有人、1人出局,大谷翔平瞄準28歲老虎左投霍頓(Tyler Holton)偏高的94.3英哩伸卡球,大棒一揮擊成中外野場地二壘安打,打回道奇超前分,也成為球隊逆轉贏球的關鍵。大谷賽後對此表示,當下真的很想要敲出安打,在打到球的那一刻,還不確定能不能形成安打,但還是抱著敲安的心情在跑壘。

大谷翔平認為今天勝利非常重要,因為他們之前已經輸掉很多比賽,歷經很多艱難的時刻,必須要打破僵局,保持好的局面,所以能夠拿下系列賽第一場勝利很棒。

由於35歲老將派克斯頓(James Paxton)先發3.2局失3分就提前退場,道奇動用5名牛棚投手,累積5.1局無失分,大谷也非常感謝牛棚投手把局面給守住。

