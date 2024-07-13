NBA》第二屆季中錦標賽分組出爐！ 湖人力拚2連霸

湖人拿下首屆季中錦標賽冠軍。（資料照，歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA去年首次推出季中錦標賽廣受好評，今天公布第二屆6個分組，衛冕軍湖人將與馬刺、雷霆、爵士和太陽同在西部B組，預定將於美國時間12月17日在拉斯維加斯進行冠軍戰。

NBA今年首度舉辦季中錦標賽，藉由這項賽事替球季增添話題，最大目的還是提高轉播權利金、主場票房等收益，把原本東部15隊、西部15隊重新分組，分成東部A、B、C及西部A、B、C，再取6個分組第1加2席外卡晉級8強淘汰賽，每場比賽勝敗也都會列入各隊的例行賽成績，僅冠軍賽不計算，最終冠軍隊成員能進帳50萬美元，最終由湖人成為首屆冠軍得主。

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第二屆季中錦標賽的分組結果今天出爐，30支球隊依前一季的成績隨機抽選分成6組，每組5隊。東、西區各有3組。尼克、魔術、七六人、籃網和黃蜂在東部A組，B組有公鹿、溜馬、熱火、暴龍和活塞，塞爾提克、騎士、公牛、老鷹和巫師則在C組。

西部方面，A組有灰狼、快艇、國王、火箭和拓荒者，B組是湖人、馬刺、雷霆、爵士和太陽，金塊、獨行俠、鵜鶘、勇士和灰熊都在C組，這一組也被外界視為死亡之組。

賽事將從美國時間11月12日開始，東、西部6個小組冠軍和戰績次佳2支球隊，將可打8強賽，賽事時間是12月10、11日，12月14日四強賽在拉斯維加斯舉辦，12月17日進行最終決賽。

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