溫網》喬帥1個月前才動手術照樣晉決賽 穆塞蒂：接發強到像玩笑

喬科維奇。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕喬科維奇在1個月前動膝蓋手術，但上場後的表現卻不像是個還在復元階段的人，他豪取在溫布頓網球公開賽的第97勝，成功挺進男單決賽，也是他生涯第37次的大滿貫決賽，要力爭賽史第8冠，強勢表現也讓他的對手自嘆弗如。

義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）與喬科維奇在4強交手，最終以直落三遭擺平，吞下7次對戰的第6敗，他說：「從沒遇到這樣的Novak，這是我們第一次在草地賽交手，我真的很驚艷，他的打法非常適合草地，尤其他的接發球，真的是強到像在開玩笑。」穆塞蒂指的是喬科維奇在第二盤最後的接發球，「我本有機會破發，但他的發球很出色，而且最後他的接發球太好了，他完全值得這場勝利。」

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喬科維奇的一發得分率有75％，而在接發球得分率為44％，最終他以6：4、7：6（7：2）、6：4力挫穆塞蒂，將與艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）連2年在男單決賽狹路相逢。

被問到喬科維奇因膝蓋剛動完手術，是否有想過讓他在場上多跑動以製造機會？穆塞蒂說：「完全沒有，因為我看他的身體感覺沒有任何異狀，他或許在第一輪時打得沒有特別好，但之後他知道該如何調適狀態，而他8強也獲得充沛時間休息，但說實在的我沒想過他會在場上移動時會遇到任何麻煩。」

穆塞蒂。（法新社）

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