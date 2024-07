MLB》洋基終結者頭部觸身球爆全武行！遭驅逐的金鶯教頭忍無可忍

洋基與金鶯爆發全武行。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基今以4:1擊敗金鶯,不過雙方在9局下爆發全武行,起因來自於洋基終結者霍姆斯(Clay Holmes)的頭部觸身球。而在這場衝突中,金鶯總教練海德(Brandon Hyde)遭到驅逐出場,賽後他也解釋自己當下暴怒的原因。

霍姆斯在9局下1出局時不慎對金鶯新秀耶斯塔德(Heston Kjerstad)投出96.8英哩的頭部觸身球,金鶯總教練海德對此感到相當不爽,走上前與洋基休息區對峙,儘管洋基捕手威爾斯(Austin Wells)試圖擋住海德,但雙方牛棚和板凳都已清空,場面混亂。

What led to this. pic.twitter.com/3lPQEmLrn9