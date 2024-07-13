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MLB》洋基終結者頭部觸身球爆全武行！遭驅逐的金鶯教頭忍無可忍

2024/07/13 12:59

洋基與金鶯爆發全武行。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以4：1擊敗金鶯，不過雙方在9局下爆發全武行，起因來自於洋基終結者霍姆斯（Clay Holmes）的頭部觸身球。而在這場衝突中，金鶯總教練海德（Brandon Hyde）遭到驅逐出場，賽後他也解釋自己當下暴怒的原因。

霍姆斯在9局下1出局時不慎對金鶯新秀耶斯塔德（Heston Kjerstad）投出96.8英哩的頭部觸身球，金鶯總教練海德對此感到相當不爽，走上前與洋基休息區對峙，儘管洋基捕手威爾斯（Austin Wells）試圖擋住海德，但雙方牛棚和板凳都已清空，場面混亂。

衝突平息後，海德遭到主審驅逐出場，而挨頭部觸身球的耶斯塔德也被換下場，改由海伊斯（Austin Hays）上場代跑。賽後海德表示，洋基教練團的行為激怒了他，「當時是個情緒激動的時刻。我的球員剛剛被球打在耳朵上，我很不高興，然後我看到他們的休息區，他們對我揮手大吼，所以我當時更不爽。」

耶斯塔德賽後進入腦震盪保護程序，洋基總教練布恩（Aaron Boone）則表示理解海德的暴怒，「我理解他衝出來的原因，當你的球員被這樣打中時確實很嚇人。但看起來Clay似乎也被有所針對，我不會多說什麼，只能說我很高興這件事沒有變得太過嚴重。」

洋基今拿下近26戰第8勝，而金鶯則是遭遇一波4連敗，導致他們在美東龍頭寶座不保。目前金鶯戰績為57勝37敗，而洋基則以57勝39敗、1場勝差緊追在後，雙方在明星賽前還剩下2場系列戰要打，或許美聯龍頭將再度換人當。

洋基與金鶯爆發全武行。（美聯社）

金鶯主帥海德與洋基主帥布恩。（美聯社）

金鶯新秀耶斯塔德遭到頭部觸身球。（法新社）

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