MLB》國聯全壘打王拉警報！歐蘇納單場雙響砲 26轟緊咬大谷

歐蘇納目前以26轟緊咬國聯全壘打王大谷翔平。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士明星重砲歐蘇納(Marcell Ozuna)今天對戰教士單場繳出雙響砲,進帳2分打點,助隊以6:1大勝,中止2連敗。歐蘇納本季累積26轟,距離國聯全壘打王大谷翔平的28轟只差2轟。

歐蘇納今天2局上首打席敲出中外野飛球出局,5局上第2打席砲轟教士蝴蝶球右投沃德倫(Matt Waldron),擊出中外野陽春砲,助隊扳平戰局,而勇士該局灌進4分超前,歐蘇納9局上再開砲,扛出中外野陽春砲,本季第25、26轟雙雙出爐。歐蘇納此役4打數貢獻雙響砲,進帳2分打點,打擊率升至0.301,目前以77分打點高居國聯打點王,26轟在國聯僅次於大谷翔平的28轟。

24歲勇士年輕右投史溫倫巴克(Spencer Schwellenbach)投出優質先發,主投7局僅失1分,打線在5局上打出4分大局奠定勝基,歐蘇納和阿西亞(Orlando Arcia)雙雙開轟,勇士終場以6:1逆轉贏球,賞給教士5連敗,史溫倫巴克收下本季第3勝,先發7局失4分的沃德倫苦吞本季第8敗。

歐蘇納。(法新社)

