MLB》國聯全壘打王拉警報！歐蘇納單場雙響砲 26轟緊咬大谷

歐蘇納目前以26轟緊咬國聯全壘打王大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士明星重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）今天對戰教士單場繳出雙響砲，進帳2分打點，助隊以6：1大勝，中止2連敗。歐蘇納本季累積26轟，距離國聯全壘打王大谷翔平的28轟只差2轟。

歐蘇納今天2局上首打席敲出中外野飛球出局，5局上第2打席砲轟教士蝴蝶球右投沃德倫（Matt Waldron），擊出中外野陽春砲，助隊扳平戰局，而勇士該局灌進4分超前，歐蘇納9局上再開砲，扛出中外野陽春砲，本季第25、26轟雙雙出爐。歐蘇納此役4打數貢獻雙響砲，進帳2分打點，打擊率升至0.301，目前以77分打點高居國聯打點王，26轟在國聯僅次於大谷翔平的28轟。

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24歲勇士年輕右投史溫倫巴克（Spencer Schwellenbach）投出優質先發，主投7局僅失1分，打線在5局上打出4分大局奠定勝基，歐蘇納和阿西亞（Orlando Arcia）雙雙開轟，勇士終場以6：1逆轉贏球，賞給教士5連敗，史溫倫巴克收下本季第3勝，先發7局失4分的沃德倫苦吞本季第8敗。

歐蘇納。（法新社）

Marcell Ozuna goes deep for the second time tonight! pic.twitter.com/lt36OpSWtf — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 13, 2024

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