MLB》飆本季最快168公里剛猛速球！ 天使火球男創超狂紀錄

〔體育中心/綜合報導〕天使今天以6:5一分差擊敗水手。當家22歲火球男喬伊斯(Ben Joyce)此役飆出104.5英哩(約168公里)的剛猛火球,寫下大聯盟本季最速紀錄。

畢業於田納西大學的喬伊斯,過去就曾在大學聯賽投出105.5英里(約170公里)的超級火球,2022年選秀會在第三輪被天使相中,並在去年5月28日首度登上大聯盟。

喬伊斯在7局上接替先發左投安德森(Tyler Anderson)登板,一上來就投出觸身球保送,103英哩火球砸中萊利(Luke Raley),之後讓海尼格(Mitch Haniger)敲出一壘飛球出局,之後再三振掉J.羅哈斯(Josh Rojas),對決中也飆出104.5英哩的火球,除了刷新個人最速之外,也打破運動家終結者米勒(Mason Miller)在本季所創下103.7英哩的最快紀錄,萊利之後盜壘遭阻殺出局,喬伊斯也完成投球任務。

喬伊斯今天中繼1局無失分,投出1次三振,本季出賽13場累積2次中繼成功,後援15.1局飆出13K,防禦率為2.93。喬伊斯此役速球的平均速度為102.9英哩,賽季平均則是101.6英哩。

喬伊斯的104.5英哩火球,是自2023年7月19日雙城守護神杜蘭(Jhoan Duran)104.8英哩之後,再度有人投出至少104英哩以上的火球,他也是自2008年投球追蹤科技出來後,第3位飆到104.5英哩的投手,其他兩人分別是杜蘭和查普曼(Aroldis Chapman)。

