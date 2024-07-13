晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》飆本季最快168公里剛猛速球！ 天使火球男創超狂紀錄

2024/07/13 13:52

喬伊斯飆出104.5英哩的剛猛火球，刷新大聯盟本季最速紀錄。（資料照，美聯社）


田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使今天以6：5一分差擊敗水手。當家22歲火球男喬伊斯（Ben Joyce）此役飆出104.5英哩（約168公里）的剛猛火球，寫下大聯盟本季最速紀錄。

畢業於田納西大學的喬伊斯，過去就曾在大學聯賽投出105.5英里（約170公里）的超級火球，2022年選秀會在第三輪被天使相中，並在去年5月28日首度登上大聯盟。

喬伊斯在7局上接替先發左投安德森（Tyler Anderson）登板，一上來就投出觸身球保送，103英哩火球砸中萊利（Luke Raley），之後讓海尼格（Mitch Haniger）敲出一壘飛球出局，之後再三振掉J.羅哈斯（Josh Rojas），對決中也飆出104.5英哩的火球，除了刷新個人最速之外，也打破運動家終結者米勒（Mason Miller）在本季所創下103.7英哩的最快紀錄，萊利之後盜壘遭阻殺出局，喬伊斯也完成投球任務。

喬伊斯今天中繼1局無失分，投出1次三振，本季出賽13場累積2次中繼成功，後援15.1局飆出13K，防禦率為2.93。喬伊斯此役速球的平均速度為102.9英哩，賽季平均則是101.6英哩。

喬伊斯的104.5英哩火球，是自2023年7月19日雙城守護神杜蘭（Jhoan Duran）104.8英哩之後，再度有人投出至少104英哩以上的火球，他也是自2008年投球追蹤科技出來後，第3位飆到104.5英哩的投手，其他兩人分別是杜蘭和查普曼（Aroldis Chapman）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。