MLB》飆本季最快168公里剛猛速球！ 天使火球男創超狂紀錄

喬伊斯飆出104.5英哩的剛猛火球，刷新大聯盟本季最速紀錄。（資料照，美聯社）







田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使今天以6：5一分差擊敗水手。當家22歲火球男喬伊斯（Ben Joyce）此役飆出104.5英哩（約168公里）的剛猛火球，寫下大聯盟本季最速紀錄。

畢業於田納西大學的喬伊斯，過去就曾在大學聯賽投出105.5英里（約170公里）的超級火球，2022年選秀會在第三輪被天使相中，並在去年5月28日首度登上大聯盟。

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喬伊斯在7局上接替先發左投安德森（Tyler Anderson）登板，一上來就投出觸身球保送，103英哩火球砸中萊利（Luke Raley），之後讓海尼格（Mitch Haniger）敲出一壘飛球出局，之後再三振掉J.羅哈斯（Josh Rojas），對決中也飆出104.5英哩的火球，除了刷新個人最速之外，也打破運動家終結者米勒（Mason Miller）在本季所創下103.7英哩的最快紀錄，萊利之後盜壘遭阻殺出局，喬伊斯也完成投球任務。

喬伊斯今天中繼1局無失分，投出1次三振，本季出賽13場累積2次中繼成功，後援15.1局飆出13K，防禦率為2.93。喬伊斯此役速球的平均速度為102.9英哩，賽季平均則是101.6英哩。

喬伊斯的104.5英哩火球，是自2023年7月19日雙城守護神杜蘭（Jhoan Duran）104.8英哩之後，再度有人投出至少104英哩以上的火球，他也是自2008年投球追蹤科技出來後，第3位飆到104.5英哩的投手，其他兩人分別是杜蘭和查普曼（Aroldis Chapman）。

Ben Joyce dials it up to 104.5 mph!



The @Angels rookie throws the fastest pitch of 2024 and becomes just the 4th hurler to hit that mark in the Statcast era. pic.twitter.com/6X3sLQG27S — MLB Pipeline （@MLBPipeline） July 13, 2024

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