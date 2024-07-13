MLB》從道奇挖到寶！洋基拉上23歲農場潛力新秀 布總曝初登場時機

維瓦斯。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）報導，洋基今將得到腸胃型流感的一壘手戴維斯（JD Davis）放進10天傷兵名單，並從3A拉上23歲農場潛力新秀維瓦斯（Jorbit Vivas）。

維瓦斯被《MLB Pipeline》評為洋基農場第15號新秀，本季在小聯盟主要鎮守二、三壘。他原先待在道奇小聯盟系統，開季前道奇為了迎接大谷翔平加盟，與洋基做出2換1交易，送出牛棚左投岡薩雷茲（Victor Gonzalez）和維瓦斯，換來洋基小聯盟內野手史威尼（Trey Sweeney）。

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維瓦斯春訓時展現出不俗的打擊技巧與力量，出賽15場累積23打數，敲出2發全壘打，留給洋基總教練布恩（Aaron Boone）深刻印象，稱讚他是很有趣的球員。今年維瓦斯在春訓最後一天受傷，導致他延後開季，並在5月下旬正式回歸。

維瓦斯傷癒復出後，本季在3A表現頗佳，出賽37場，打擊三圍.258/.404/.424，攻擊指數0.828，累積5轟、19分點，且他近19場比賽狀況火燙，打擊率高達0.333，攻擊指數1.113，本季5轟也都是在這19場敲出。

布恩今受訪表示，維瓦斯過去幾週的揮棒很不錯，有過守三壘的經驗，但顯然二壘才是屬於他的位置。「這週末他可能會有一次先發機會但不保證，我們會看情況，但他擁有一些爆發力且動作靈活，我們考慮過幾名能被拉上來的人選，但他贏得了這個機會。」

由於托瑞斯（Gleyber Torres）與拉梅修（DJ LeMahieu）本季都表現不佳，兩人的上場時間可能會被減少。布恩表示，維瓦斯初登場可能會擔任三壘手，「他還在學習，但我認為他能勝任。他經驗不多，他的臂力要守三壘可能也沒到很強，但我認為他表現很不錯，他的第一步和運動能力能幫助他守住不少球。如果能長期訓練他守三壘，會對他有幫助。」

至於他在打擊區的能力，洋基小聯盟打擊協調員米格里奇歐（Joe Migliaccio）給出評價，「擊球掌握度很好，本壘板紀律精湛，力量發揮極佳，很努力在訓練。」

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