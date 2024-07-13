溫網》喬科維奇、艾卡拉茲頂尖對決！最便宜門票34萬台幣寫新高

喬科維奇、艾卡拉茲。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2024年溫布頓網球錦標賽男單決賽複製去年冠軍戰戲碼，由24座大滿貫冠軍得主喬科維奇（Novak Djokovic）對決西班牙新生代好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），不過要親臨現場見證並不容易，在確定對戰組合後，中央球場的票價寫下歷史紀錄。

喬科維奇上月才進行關節鏡手術，火速復出一路過關斬將，生涯第37度闖進大滿貫決戰，將追尋續寫歷史新猷的第25冠，決賽對手正是去年在五盤大戰擊敗他的衛冕冠軍艾卡拉茲，在「TickPick」網站上目前最便宜的票價為10600美元（約台幣34.4萬），資深體育記者波普里亞諾（Joe Pompliano）指出，票價創下該網站體育賽事新高。

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對於連兩年與艾卡拉茲爭冠，喬科維奇指出，除了希望結局不同，也大讚對手是「網壇有史以來最偉大的21歲球員」，喬帥提到，艾卡拉茲會有光明的未來、一定會再贏得更多大滿貫冠軍，還不改幽默本性說，「但希望不是兩天後在這裡奪冠，而是等我大概15年後退休的時候，我開玩笑的啦。」

喬科維奇隨後正色表示，艾卡拉茲去年五盤擊敗自己，因此今年絕對不會是場容易的比賽，已經準備好迎接一場大戰，「他是非常全方位的選手，我必須繳出發揮最佳狀態才有機會在星期日拿下勝利。」

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