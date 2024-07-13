田徑》世界聽障田徑錦標賽 台灣隊授旗捍衛主場

2024聽障田徑賽授旗暨記者會。（主辦單位提供）

〔體育中心/綜合報導〕由我國臺北市主辦的2024年臺北世界聽障田徑錦標賽暨世界聽障青年田徑錦標賽，（13日）舉行地主台灣隊的授旗典禮暨賽前記者會。教育部體育署全民運動組呂宏進組長與臺北市政府體育局蔡培林副局長共同出席儀式，兩位首長在會中期勉我代表隊本次在臺北自家出賽能成功捍衛主場、勇奪佳績。

世界聽障田徑錦標賽自2008年起創辦至今，每4年辦理一屆，在國際聽障運動賽會中，是層級僅次於夏季聽障奧運會（Deaflympics）的一級國際賽事。我國代表隊除了飽受新冠肺炎疫情肆虐的2021年（受疫情影響自2020年延至2022年）賽事未能參與之外，其餘歷屆賽會都有我台灣隊參賽的足跡與表現。

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本屆賽事在教育部體育署的支持之下，由臺北市政府及聽障者體育協動協會聯合向國際聽障運動總會（ICSD）申辦。憑藉過去台灣主辦各項國際大賽的高規格競賽水準與優良的服務品質，國際聽障運動總會執行委員會毫無異議地將賽會主辦權交予臺北市，值得一提的是，這項賽會重回2009年臺北夏季聽障奧運會主場地，對國際聽障運動社群而言，猶如重回聽奧聖地般地具有歷史意義。

本屆賽事我國代表隊由我國聽奧十項鐵人安慶隆擔任總教練，與王建畯、羅仁駿、陳穎祈、蔡亞芝、林偉倫及簡招旺等7名國內優秀教練共同領軍，代表隊選手13人包含：許 樂（2022年聽奧金牌、世界聽障女子100公尺跨欄紀錄保持人）、許安誼（臺北市籍選手，三屆聽奧女子標槍銀牌）、陳昀暄、危宇澤、吳慕安、楊天筆、陳緯凱、李逢瑋、梁又奇、王裕鋐、王柏淳、邱奕晧、朱俊哲等人。

近年在教育部體育署大力支持青年運動人才培育政策之下，本屆賽會地主台灣隊有許多年輕新秀入選，包含陳昀暄、危宇澤、楊天筆、吳慕安、陳緯凱、梁又奇等人都曾是首屆世界聽障青年運動會的代表隊選手，加上首次代表華臺北參賽的王裕鋐與李逢瑋，青年代表隊選手以上8人將在7月14日至16日率先展開的首屆世界聽障青年田徑錦標賽競逐獎牌，期待在地主國人的支持之下，先為我台灣隊爭取佳績。

世界聽障田錦標賽將緊接著在7月17日晚間六點舉行開幕式，7月18日至23日展開4年一次的巔峰對決，屆時來自世界40個國家、逾300名聽障運動好手齊聚臺北競技，預料賽事精彩可期。

本屆賽會在田徑協會及路跑協會的支持之下，將以國際一流賽事的規格來進行，世界各國的聽障運動好手將能感受到台灣辦理賽會的用心與高品質，另外由於台灣正值七月酷暑，為了友善各國選手，賽事將全程安排於每日傍晚五點起開始，敬請國人朋友們踴躍入場為台灣隊加油。

賽事全程也將透過聽障者體育運動協會官方Youtube頻道直播。更多訊息請參閱大會官方網站：https://2024wdac.deafsports.org.tw/。

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