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瓊斯盃男籃》有意再來台灣打球 麥卡洛：我不喜歡聯盟只有4隊

2024/07/13 15:21

麥卡洛率菲律賓贏球。（籃協提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕瓊斯盃男子組賽事今日點然戰火，夢想家洋將麥卡洛此次代表菲律賓參賽，他也對於休賽季台灣籃球的合併爭議表達看法。

麥卡洛此次代表菲律賓「Strong Group Athletics」來台參賽，菲律賓曾在瓊斯盃6度封王，賽史僅次美國16次，陣容還包括前T1聯盟的亞洲外援何喬丹（Jordan Heading）、狄安森（Caelan Tiongson）。

菲律賓今在首戰以104：79痛宰阿聯國家隊，麥卡洛拿下全隊最高15分、另有10籃板，狄安森貢獻13分、4抄截，何喬丹挹注9分。

麥卡洛率菲律賓贏球。（籃協提供）

麥卡洛對休賽季再度來到台灣打球表示，自己對新莊體育館非常熟悉，也期待與披上台灣藍隊戰袍的隊友、新歸化洋將高柏鎧（吉爾貝克）對決，「我很了解他的進攻模式，對上他一定會更認真。」

麥卡洛也是台灣歸化的潛在人選之一，他透露跟夢想家董事陳立宗、籃球協會有過討論，不過身為球員，目前還不知道程序進行到哪個階段。

台灣籃壇今夏經歷巨大變動，PLG與T1兩聯盟合併告吹，目前仍分為PLG與TPBL，麥卡洛先前曾在限時動態對此發表看法，今被問及此事時直接表示：「我不喜歡聯盟只有4隊。」

「我不知道到底發生了什麼事，」麥卡洛今對於台灣職籃休賽季的變動說，「但我不喜歡，如果是一個大聯盟，很多隊都在同聯盟更好，如此一來這裡的籃球才可以進步。」

麥卡洛提到，賽季很漫長、聯盟只有4隊真的太少，「我不想要在只有4隊的聯盟打球，希望能有更多的球隊，但我絕對想要再回來台灣打球。」

麥卡洛率菲律賓贏球。（籃協提供）

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