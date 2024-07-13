中職》被張育成評「比千賀好」的指叉球 布雷克解密

布雷克。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕昨富邦悍將張育成中職初登場，面對獅隊洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）3次打擊都沒能敲安，還被三振1次。

賽後受訪時，張育成指出：「第3打席終於看到布雷克的指叉球，滿威的，國外沒看過下墜幅度這麼大的指叉球，除了大都會日本投手千賀滉大，但我覺得布雷克指叉球比千賀還好，還要觀察一下。」

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今天賽前，布雷克說有得知張育成給予他的指叉球高評價，他笑說：「這是很酷的事，特別是千賀的指叉球是他最著名的球種，能被這樣評價很開心。不過，希望育成不是故意要讓我掉以輕心才這樣講的。」

提到自己的主要武器指叉球，布雷克坦言，他在韓職時期曾經一度想學，但當時成效不好，真正要把指叉球加入武器庫，已是2020年來台時。布雷克說：「當時覺得自己需要多1個球種，2020年還在抓手感，到隔年才又有所突破，這之中羅錦龍教練跟前隊友林其緯，幫忙我很多。」

布雷克開玩笑說，要把張育成受訪時講到他的指叉球的段落，加上翻譯後保存起來，直言受到好選手的高評價，是一個肯定。

至於昨賽前對戰張育成前的準備，布雷克說：「我們看到的情蒐，通常都是一個選手很好或不好的狀態，較少有介於那之間。昨賽前看到的育成，影片大部分是WBC時他打得好的時候。準備上，期許自己球數不落後、不要有利於對方。」

布雷克說，張育成是出棒積極的打者，面對多數打者，球數自然都不能落後，更何況張育成的層級又不一樣，因此他昨天投球策略是，盡量仍要搶好球數，但球路不能太甜讓對方攻擊到。

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