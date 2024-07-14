張育成對決古林睿煬、喬帥爭大滿貫第25冠 今日賽事預告與轉播

喬科維奇。（資料照，路透）

早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！

大聯盟賽事轉播，教士將在主場迎戰勇士，教士推出席斯（Dylan Cease）先發，本季戰績7勝8敗、防禦率4.21。勇士則推出羅培茲（Reynaldo López）先發，這位30歲右投本季先發16場拿到7勝2敗、防禦率僅1.71；另一場則是響尾蛇在主場迎戰藍鳥，響尾蛇派出Y.狄亞茲（Yilber Diaz），藍鳥則由貝里歐斯（Jose Berrios）先發；台灣時間晚上11點34分，金鶯將在主場迎戰洋基，金鶯由克默（Dean Kremer）先發，對決洋基左投羅冬（Carlos Rodón）。敬請鎖定轉播。

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中職方面，富邦悍將在新莊球場迎戰統一獅，悍將派出黃保羅，獅隊則派出本土王牌古林睿煬，悍將狀元郎張育成將強碰古林；中信兄弟在洲際球場迎戰味全龍，兄弟洋投克迪對上味全洋投艾璞樂；台鋼雄鷹在澄清湖球場碰上樂天桃猿，台鋼左投陳柏清碰上樂天土投黃子鵬。敬請鎖定轉播。

溫網男單決賽，24座大滿貫冠軍得主喬科維奇（Novak Djokovic）對決西班牙新生代好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。敬請鎖定轉播。

瓊斯盃男籃，台灣藍將碰上烏克蘭，台灣白則面對阿聯，敬請鎖定轉播。

MLB

07：10 勇士@教士 緯來體育、愛爾達體育2台、華視、東森洋片

10：00 藍鳥@響尾蛇 DAZN 1

23：34 洋基@金鶯 愛爾達體育3台

瓊斯盃男籃

13：00 澳洲@菲律賓

15：00 日本@美國

17：00 阿聯@台灣白

19：00 烏克蘭@台灣藍

日職

12：00 軟銀鷹@日本火腿 DAZN2

中職

17：00 統一獅@富邦悍將 MOMOTV、愛爾達體育3台

17：00 味全龍@中信兄弟 緯來育樂、愛爾達體育2台

17：00 樂天桃猿@台鋼雄鷹 DAZN1、愛爾達體育4台

溫網

21：00 男單決賽 愛爾達體育1台、博斯運動1台

歐洲國家盃

台灣時間15日凌晨2點39分 決賽 西班牙 VS. 英格蘭

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