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MLB》頭部觸身球引發衝突 洋基終結者嘆：這不是平常的伸卡球...

2024/07/13 17:55

洋基、金鶯雙方板凳清空，爆發衝突。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基終結者霍姆斯（Clay Holmes）今天在第9局丟頭部觸身球，砸中金鶯新秀耶斯塔德（Heston Kjerstad），事後還引發兩隊板凳清空。洋基最後以4比1贏球。霍姆斯表示，希望耶斯塔德能平安無事。

霍姆斯在第9局面對耶斯塔德時，他丟一顆96.8英里（約155.7公里）的伸卡球，卻失投打中耶斯塔德的頭部，讓耶斯塔德當場一度倒地不起，接著耶斯塔德退場接受檢查。這時金鶯總教練海德（Brandon Hyde）不滿洋基休息室的舉動，走上前要與條紋軍教練團對峙，雙方板凳清宮、並有肢體衝突。海德最後被驅逐出場。

由於此戰比賽後段，現場下起小雨，可能影響投手的握球。霍姆斯賽後表示，「你永遠不想丟某人頭部...像那麼高的地方。肯定希望（耶斯塔德）明天一切沒事，但這是其中一種不是很好的狀況，我想丟內角的伸卡球。」霍姆斯指出，這顆並不是自己正常伸卡球的位移。
洋基終結者霍姆斯。（法新社）

洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）今天交出6局賞7次三振、失1分好投，摘得本季第2勝。柯爾認為，這是兩支優秀球隊的對決，「雙方球隊都丟內角球，今晚外面很潮濕，任何人上場去丟球，都知道今晚很難抓好球。那傢伙被擊中頭部，海德衝上來是可以理解的，他在保護他們的球員。」

金鶯新秀耶斯塔德被頭部觸身球打中。（美聯社）

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