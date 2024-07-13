排球》世界第2日本男排喊奧運爭金 柳田將洋給台灣什麼建議？

柳田將洋（左）出席品牌活動。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕日本男排的表現蒸蒸日上，喊出巴黎奧運奪金目標，台灣卻是停滯不前，被問到男排的成功關鍵時，日本球星柳田將洋先是開玩笑地說，台灣變太強會困擾，但他也分享自己的看法。

32歲的柳田將洋是2018年日本男排國家隊隊長，有旅歐打球經驗，現效力日本聯賽東京大熊（Tokyo Great Bears），去年創立訓練基地推廣排球，本週他抵台參加贊助商亞瑟士舉辦的活動。

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日本男排在10年前還在世界排名20之外，如今已高居第2的強權，柳田將洋認為，以他自己在國家隊的經歷，學弟對學長還是保持尊敬，但現在日本的「前輩文化」逐漸式微，讓「平行交流」變得更頻繁，是團隊發展更順利得關鍵。

台灣男排世界排名48，近年國際賽成績乏善可陳，被問到該給台灣小將什麼建議？柳田將洋表示，會鼓勵選手多挑戰，他舉例像是旅日的陳建禎、張育陞都不斷挑戰自我，自己很尊敬2人，但他也笑說：「相信台灣會成為越來越強，但不要太強。」

日本男排上月在VNL國際排球聯賽勇奪亞軍創隊史最佳，也寫下亞洲隊伍最佳成績，柳田將洋認為，「日本選手不怕大場面，都具備強心臟，也是越來越強的原因。」

柳田將洋首次來台灣，抵台前也有在網路搜尋關於台灣的美食，昨也有喝了珍珠奶茶，真的跟日本的珍奶很不一樣。

柳田將洋出席品牌活動。（記者吳孟儒攝）

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