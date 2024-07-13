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中職》超罕見連2次投手犯規送分 台鋼左投被下放二軍改造（影音）

2024/07/13 16:19

台鋼左投許育銘。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼左投許育銘昨在7局上一、二壘有人，面對朱育賢2好2壞時投手犯規，跑者推進至二、三壘，洪總上場跟裁判討論過後沒多久，許育銘連續發生第2次，直接送給樂天1分。洪總再上場抗議後，投手教練蕭任汶直接上場換人，許育銘在錯愕中退場，今天他被下放二軍。

台鋼教練團回去檢視影片，確實發現許育銘那2次犯規有個細節不同。過去許育銘固定式投球，習慣先將手套置於腰間，再拉到胸前，而犯規關鍵在「腳的動作」，許育銘沒被抓犯規時，拉手套至胸前時會搭配「蹬腳」，昨天2次犯規都是手套仍在腰間時就停止瞪腳，再拉起手套至胸前被視為2段式停止動作，因而被判投手犯規。

台鋼投手教練蕭任汶指出，許育銘有可能是緊張到忘記（蹬腳），內野手有說二壘審已經有提醒，「2次犯規後將他換下場，是因為怕他一時改不過來。」

台鋼左投許育銘。（資料照，記者李惠洲攝）

其實味全龍洋投伍鐸的動作也類似許育銘，手套會先放在腰間後再拉起來，但他有提前跟裁判告知，這是他的固定式動作，因此從來沒被抓過犯規。今天許育銘下二軍，蕭任汶指出，希望他下去二軍改掉2段式。

許育銘成為史上第3人單局2次投手犯規的投手，過去2003年9月11日前統一獅郭文居、2015年前義大犀牛沈鈺傑都曾在單局內2度投手犯規。

台鋼左投許育銘二次投手犯規，樂天再添一分，台鋼總教練洪一中爆氣上去質問裁判。（資料照，記者李惠洲攝）

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