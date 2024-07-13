中職》游擊手從沒寫過的史詩級紀錄 曾子祐視為目標

曾子祐。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹游擊手曾子祐昨在途中退場，由林家鋐替補守游擊，這僅僅是曾子祐本季第2次退場。今年台鋼的游擊防區，只有4局是別人鎮守，其他572.1局都是曾子祐，比聯盟第2多的中信兄弟游擊江坤宇多上200多局，相當可觀。

中職史上從來沒有游擊守滿整季120場，曾子祐正朝向此紀錄邁進，生涯初登場起已連續先發游擊66場。談到目標是否擺向「全勤」，他說，上半季還不會有這種想法，想說也太難了，「但現在我的目標就是全勤。」

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曾子祐解釋，全勤必須達到很多條件，不可能打不好還一直在上面，另外還有身體狀況，如果受傷就無法上場，「全勤，代表你的表現穩定，身體健康，所以我目標才會擺向全勤。」

數據顯示，史上單季先發最多場游擊的是王勝偉，他在2012年先發118場。此外，曾子祐可挑戰的另1項鐵人紀錄是「生涯初登場起連續先發游擊」，前三商虎林琨瀚在1994年至1995年締造生涯初登場起連續先發游擊146場，紀錄至今高懸29年。

曾子祐從開季至今，每個月打擊率都至少2成89，對1位高中畢業出身球員的第1年來說非常難得，去年完整的二軍球季對他來說非常關鍵。

曾子祐指出，「對我來說，今年是我的第2年，去年才是真正第1年，會有身體很累、狀況不好的時期。而去年經驗教會我心態非常重要，就算有高低起伏，還是有很多場比賽在等你。如果沒有去年，可能很快就會掉下來。」

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