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籃球》體育署同意第2歸化洋將 張承中透露布依德、麥卡洛進度

2024/07/13 16:55

籃協副秘書長張承中。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕「新台灣人」高柏鎧（吉爾貝克）今將代表台灣藍隊出戰瓊斯盃，台灣是否還有機會出現第二歸化洋將備受矚目，籃協副秘書長張承中今透露相關進度。

立法院5日三讀通過「國籍法部分條文修正案」，外國高專人才經內政部邀社會公正人士及相關機關共同審核通過後，申請歸化所需居留年限從現行連續3年每年須有183日以上合法居留事實，縮短為連續2年。高柏鎧近期與籃協完成簽約，成為繼Q.戴維斯、阿提諾後，台灣隊第3位歸化洋將。

台灣白隊日前公布球員名單有夢想家另一洋將布依德，最後卻從名單消失，改為外籍生莫巴耶。籃協先前指出，布依德因人在荷蘭陪太太待產，加上作業時間來不及，因此他無法趕上此次瓊斯盃，但籃協仍會與布依德持續洽談歸化事宜。

夢想家洋將麥卡洛也是台灣隊歸化人選之一，本次代表菲律賓出戰瓊斯盃，張承中指出，目前麥卡洛在台灣的停留天數還不夠，因此他如果下季續留台灣球隊、待滿符合規定的天數，籃協經過選訓委員會討論後，也會展開相關洽談事宜。

張承中表示，體育署現在已經「開綠燈」，支持協會爭取第2歸化球員，目前布依德、麥卡洛都是選項，兩人下季動向將是關鍵，如果擁有台灣母隊，在可以領雙薪之下，談約會更加容易。麥卡洛今在瓊斯盃現場受訪表示，很樂意再回台灣打球。

張承中指出，歸化作業講求人選、時機等因素，其實選項並不多，前攻城獅洋將狄帝已經不在考慮範圍，前富邦勇士兩屆冠軍賽MVP辛特力已經35歲，年紀也太大，不符合需求。

至於勇士新科狀元莫巴耶，除了先前曾代表塞內加爾入選U18、U19國家隊，需與FIBA溝通外，他就學期間待在台灣的時間也不能算進歸化所需天數，因此要談歸化，恐還需要一段時間。

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