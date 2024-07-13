奧運羽球》男雙變17組！BWF出大包 要拚衛冕的王齊麟怒噴：多打那組認衰？

李洋與王齊麟打下台灣羽球史上首面奧運金牌。（資料照，記者林正堃攝）



林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運羽球男雙原本16組參賽，但世界羽聯漏算法國地主柯維（Lucas Corvee）／拉巴爾（Ronan Labar）的積分，因此他們上訴成功拿到外卡，成為第17組參賽人馬，對於世界羽聯出包，各國怨聲載道，我國好手王齊麟也發聲表達不滿。

本來16對組合正好分成4組，每組包含1對種子選手以及3對非種子選手，分組前二晉級8強，結果因為世界羽聯積分計算錯誤，如今參賽組合變成17組，導致很有可能其中一個小組會有5對組合，等於要多打一場比賽，對該組選手相當不公平。

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此外，原本籤表昨日就會出爐，但由於突然多出一對組合，因此男雙抽籤延期，尚未決定何時抽籤，也影響選手們備戰。

身為參賽選手的王齊麟也對世界羽聯出包感到不滿，他在社群網站「Threads」發文怒罵，「積分分數算錯關我屁事？自己捅的簍子自己處理好嗎，原本16組變17組，小組賽多打的那組認衰？抽籤還延後？雞X咧，到底要多兩光。」

台灣「黃金男雙」王齊麟／李洋在上屆東京奧運一路過關斬將勇奪金牌，為我國奪下奧運羽球首金，締造歷史新頁，今年再度進軍五環殿堂，麟洋配將挑戰衛冕。

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