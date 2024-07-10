歐洲盃》荷蘭vs英格蘭 實力相近小分決勝

色彩鮮明的荷蘭死忠球迷。（法新社）

比賽時間：07/11 03：00 〔四強賽〕荷蘭vs英格蘭



單從兩隊的交戰紀錄來看，雙方實力非常接近。兩隊過去共交手22次，荷蘭贏了7場，英格蘭贏了6場，另外有9次平局。最近5次交手中，荷蘭贏了3場，英格蘭僅取得1勝1平。

荷蘭

八強2：1擊敗土耳其，上半場被土耳其1：0取得領先，下半場連進兩球逆轉比賽。戰術上習慣採取上半場以防守為主，下半場再轉守為攻。雖然是四強裡面外界最不看好的球隊，但其實陣容也幾乎是全明星，中場實力較為薄弱，但後防強度非常高。陣中的焦點球星：荷蘭隊長范戴克（Virgil van Dijk）、利物浦的進攻好手哈克波（Cody Gakpo）、效力於馬德里競技的前鋒德佩（Memphis Depay）。

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英格蘭

八強在正規時間戰成1：1平手，進入到PK大戰以5：3擊敗瑞士。戰術上較為保守，以不掉球為主，在踢角球的時候，甚至會選擇回傳，完全不願意給對手任何打反擊的機會，很願意和對方踢到十二碼大戰。英格蘭在本屆歐洲盃的打法明顯比過往保守。在5場比賽中，有4場在正規時間內以平局收場。陣中的焦點球星：隊長前鋒凱恩（Harry Kane）、金球獎的有力競爭者貝林漢姆（Jude Bellingham）、兵工廠的右翼球星薩卡（Bukayo Saka）。

賽果預測

本場比賽兩隊上半場都是以不掉球為核心戰術，所以上半場大概率不會有入球的產生，依照前幾場比賽來看，英格蘭基本上要落後才會積極主動進攻，所以下半場荷蘭應該會掌控較多的球權，直到英格蘭落後。筆者認為本場比賽會是小比分，甚至沒有入球雙方戰平，延長賽荷蘭勝出。（特約作者：Sean）

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