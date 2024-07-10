晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

歐洲盃》荷蘭vs英格蘭 實力相近小分決勝

2024/07/10 07:41

色彩鮮明的荷蘭死忠球迷。（法新社）

比賽時間：07/11 03：00 〔四強賽〕荷蘭vs英格蘭

單從兩隊的交戰紀錄來看，雙方實力非常接近。兩隊過去共交手22次，荷蘭贏了7場，英格蘭贏了6場，另外有9次平局。最近5次交手中，荷蘭贏了3場，英格蘭僅取得1勝1平。

荷蘭
八強2：1擊敗土耳其，上半場被土耳其1：0取得領先，下半場連進兩球逆轉比賽。戰術上習慣採取上半場以防守為主，下半場再轉守為攻。雖然是四強裡面外界最不看好的球隊，但其實陣容也幾乎是全明星，中場實力較為薄弱，但後防強度非常高。陣中的焦點球星：荷蘭隊長范戴克（Virgil van Dijk）、利物浦的進攻好手哈克波（Cody Gakpo）、效力於馬德里競技的前鋒德佩（Memphis Depay）。

英格蘭
八強在正規時間戰成1：1平手，進入到PK大戰以5：3擊敗瑞士。戰術上較為保守，以不掉球為主，在踢角球的時候，甚至會選擇回傳，完全不願意給對手任何打反擊的機會，很願意和對方踢到十二碼大戰。英格蘭在本屆歐洲盃的打法明顯比過往保守。在5場比賽中，有4場在正規時間內以平局收場。陣中的焦點球星：隊長前鋒凱恩（Harry Kane）、金球獎的有力競爭者貝林漢姆（Jude Bellingham）、兵工廠的右翼球星薩卡（Bukayo Saka）。

賽果預測
本場比賽兩隊上半場都是以不掉球為核心戰術，所以上半場大概率不會有入球的產生，依照前幾場比賽來看，英格蘭基本上要落後才會積極主動進攻，所以下半場荷蘭應該會掌控較多的球權，直到英格蘭落後。筆者認為本場比賽會是小比分，甚至沒有入球雙方戰平，延長賽荷蘭勝出。（特約作者：Sean）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。