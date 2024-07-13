瓊斯盃》來台參賽感受奧運氛圍 美國教頭大讚食物美味、自豪會用筷子

美國隊教頭巴瑞特（左）、40歲老將艾略特。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕瓊斯盃男子組賽事今天開打，美國隊以69：65力退澳洲拿下首勝，總教練巴瑞特（Rasheem Barrett）還大讚台灣食物相當美味。



今兩隊開賽都還在找手感，打完上半場澳洲以32：31些微領先，易籃後，雙方持續拉鋸，美國隊在末節打出18：12的攻勢，收下勝利，澳洲團隊外線21投2中、命中率僅9.5%，種下敗因。



美國隊此次來台陣容為「Future Sports」俱樂部，將追尋隊史在瓊斯盃的第17冠，總教練巴瑞特今一走進記者會現場就大方以中文「你好」向在場媒體打招呼，更不忘大讚台灣食物好吃。



巴瑞特指出，很開心可以帶隊來台灣參加瓊斯盃，球隊來台前進行不少訓練，雖然經過長途跋涉才來台，抵達時間較晚，但台灣人非常熱情與親切，還提到因為與台灣隊、其他外隊都住在同一飯店，「感覺有點像在打奧運。」



巴瑞特大讚台灣食物美味，但難以說出確切食物名稱，經由描述才知道他昨天與團隊去了熱炒店，對整桌的菜都很滿意，包括魚和青菜等等，他還不忘強調「而且我整晚都用筷子吃！」

美國隊教頭巴瑞特（左）、40歲老將艾略特。（記者盧養宣攝）

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