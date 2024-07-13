中職》陳柏均首次在一軍投2局 偷瞄王建民沒走出來

陳柏均。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟新秀陳柏均昨對味全龍後援2局無失分，把兄弟的落後凍結在4：7，帳面上是再正常不過的1場出賽，對他卻是升上一軍後的一大步，他透露，9局上讓兩名打者上壘時，一度以為會被換掉，偷瞄投手教練王建民發現沒有動作，當下信心大增，很高興能把危機化解。

陳柏均用34球投2局，雖被擊出3支安打但沒失分，還送出2次三振，他表示，上場前以為只投第8局，因為9局上前2棒都是左打，教練問他能不能再投，他當然說可以，1出局後被連打2支安打，以為教練會上來把他換掉，後續發展卻出乎意料。

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陳柏均指出，每個投手碰到狀況，多少會往休息區偷看一下，希望教練不要走出來，當下他也忍不住偷瞄王建民，「教練竟然沒走出來，只是雙手插腰，站著那裡看我，自己搞出來的危機，自己要想辦法解決，教練願意給你機會，當然要把握住，很高興結果是好的。」

這次登板對陳柏均有兩個重大意義，一是首次單場投2局，二是首次在相差3分時登板，他坦承，前2次都在大比分時上場，昨天只相差3分，球隊還有機會反攻，壓力與張力確實大很多，打者的眼神也完全不一樣，「有種打怪成功、闖過一關的感覺，覺得自己又成長了。」

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