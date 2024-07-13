瓊斯盃男籃》40歲老鬼！美國「戰神」攻全隊最高分 分享不言退動力

艾略特。（籃協提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕美國隊今在瓊斯盃首戰以69：65力退澳洲拿下勝利，高齡40歲前ABL聯賽MVP「戰神」艾略特（Marcus Elliott）攻下全隊最高18分，也分享仍不言退的動力。



艾略特2008年展開浪跡各國的籃球生涯，輾轉南美洲智利、烏拉圭、委內瑞拉、阿根廷等國打球，2016年來到亞洲加盟香港東方，隔年刷新ABL單季最多得分紀錄，同年抱走年度MVP、得分王以及助攻王等獎項。



艾略特2020年曾隨新加坡騰飛之獅來台與勇士、夢想家交手，相隔4年以美國隊球員身份來台參加瓊斯盃，今上場29分鐘、攻下18分都是全隊最高，率隊開胡。



艾略特表示，因為是新成軍的球隊，今開賽還在摸索節奏，希望團隊透過實戰建立態度以及心態，而自己身為陣中最有經驗的球員，則希望能夠成為大家的榜樣，「我來這裡不是為了要大展身手，而是希望成為年輕球員的導師，讓他們展現能力。」



提及40歲還在場上奮戰的原因，艾略特給出簡單明瞭的原因，「我愛籃球，真的很愛這項運動，我希望可以維持身體狀態，以不同的方式幫助球隊，成為隊友的榜樣。」



被問及是否會將征戰亞洲多年的經驗與隊友分享，艾略特指出，在亞洲身體對抗的強度會不同，吹判尺度也是，但他也肯定今天裁判的尺度非常好。



是否曾想過幾歲會退休？艾略特說，目前已經考慮參加相關的教練培訓課程，未來或許會到美國大學執教，若完成相關訓練，可能一兩年內就會高掛球鞋，不過在未定案前，仍會延續選手生涯。

艾略特。（籃協提供）

艾略特。（籃協提供）

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