日職》樂天39歲強投飆完封勝創首見紀錄 賞西武本季第4度7連敗

岸孝之。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲39歲老將岸孝之今天飆出9局的完投完封勝，幫助樂天以5比0完封西武獅。岸孝之以39歲又7個月的年齡，再度刷新樂天隊史最年長飆完封勝的紀錄。西武獅則是吞本季第4度的7連敗，持續以24勝54敗排太平洋聯盟墊底。

岸孝之今天面對前東家西武獅，全場用119球完投9局，只被敲3支零星一壘安打，賞2次三振，沒有投出任何一次保送，飆出生涯第20場完投完封勝，本季第3勝到手。

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在日職打滾18年的岸孝之，也達成投滿2500局的里程碑，成為日職史上第48人投球局數超過2500局的投手。

岸孝之以39歲之姿飆完封勝並列太平洋聯盟史上第5年長，但根據《日刊體育》指出，若計算沒有投四死球的話，岸孝之是洋聯史上最年長飆無四死球完封勝的投手。

擁有「樂天殺手」之稱的西武獅強投今井達也，此戰5局賞8次三振，失掉4分，另丟3次保送，吞本季第6敗，同時也中斷跨季對戰樂天13連勝的紀錄。這是西武獅本季第11場遭到完封，開季連續4個月都有7連敗的紀錄。

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