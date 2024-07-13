足球》逾百名學童齊聚太平運動場 台中社區足球節暑假開踢

台中社區足球節暑假熱鬧開踢。（台中市運動局提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台中市推動「足球深耕計畫」，迄今已深入全市29個行政區巡迴教學，累積逾2萬人次共襄盛舉，適逢暑假期間，今日「2024社區足球深耕計畫—足球節」於太平運動場熱鬧開踢，吸引上百名小朋友揮汗較勁，展現平日練習成果。

台中市運動局長李昱叡特地到場，期許足球小將們享受運動帶來的快樂與健康，未來茁壯成長，並在更高層級舞台大放異彩。「台中非常重視運動發展，積極打造酷運動、酷城市，優化各項運動環境，加速興建重要運動建設，並持續營造優質足球環境。」李昱叡強調，斥資15.1億元興建的「全國首座國際足球運動園區」已於去年4月動工，未來積極爭取在台中舉辦國際足球賽事，帶動更多優質潛力人才發展。

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運動局指出，台中市社區足球節辦理三場次，第一場次5月11日在龍井、第二場次5月18日在后里皆深受各界好評，今日舉行第三場次，分為U6幼兒組、U8國小組，共計12隊、上百名小將參與，不強調競技輸贏，目標在於讓每位小朋友從比賽中體驗運動樂趣。「足球深耕計畫」下半年9月1日至11月17日期間，再次巡迴台中深入基層教學，規劃授課班數達350班，預計7月18日開放報名。

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