瓊斯盃男籃》富邦狀元莫巴耶26分無用！ 台灣白首戰不敵大馬

台灣白首戰出師不利。（記者劉信德攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕瓊斯盃男子組賽事今日點燃戰火，台灣白隊雖有莫巴耶攻下26分，仍以79：84不敵馬來西亞，首戰出師不利。

兩隊今開賽還在互相試探、找尋手感，台灣白次節在PLG新科狀元莫巴耶單節10分帶領之下，打完上半場取得41：31雙位數領先，莫巴耶前兩節一枝獨秀拿下全隊最高15分、同樣來自政治大學的宋昕澔6分次之。

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馬來西亞易籃後趁著台灣隊將莫巴耶換下場休息，打出一波20：6的攻勢超前比數，台灣白靠陳力生在節末上籃得手、外加藍少甫在外線破網，幫助球隊縮小差距，以5分落後進人決勝節。

游艾喆、莫巴耶在末節率領台灣白展開反撲，一波11：4的高潮逆轉取得66：64超前，兩隊隨進入拉鋸戰，陳又瑋上籃得手後，幫助台灣追到71：73，但隨後大馬隊又在外線破網拉開差距，張家禾被吹犯規後，大馬2罰俱中、取得80：75領先。

接下來林彥廷助攻莫巴耶得手，台灣追到只剩3分差，兩隊最後階段在罰球線上決勝負，莫巴耶2罰俱中，台灣隊倒數14秒追到79：81，只是大馬隊罰球把握度佳，終場也以5分差帶走勝利。

台灣白隊今兩分球命中率42.9%、外線命中率36%皆勝對手，籃板數45個不敵大馬的50個，進攻籃板更是8：20的差距，22次失誤比對手多了10次。

富邦勇士新科狀元莫巴耶攻下26分、8籃板，宋昕澔拿下10分，是唯二得分超過雙位數的球員，游艾喆挹注9分、5籃板、4助攻。馬來西亞則有4人得分超過雙位數，莫利（John Wesley Murry）繳出全隊最高23分。

莫巴耶。（記者劉信德攝）

莫巴耶。（記者劉信德攝）

莫巴耶。（記者劉信德攝）

游艾喆。（記者劉信德攝）

林彥廷。（記者劉信德攝）

宋昕澔。（記者劉信德攝）

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