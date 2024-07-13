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中職》陳聖平猛打賞、張育成守備美技 獅打完5局暫領先悍將

2024/07/13 20:46

張育成。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將昨大比分不敵統一獅，今雙方再戰，張育成首度守備、且和哥哥張進德同場先發，但兩人前5局在進攻端建樹不多，張育成則在三壘邊界外區一度上演接殺美技。獅隊方面，陳聖平前5局就完成猛打賞，打完5局，獅隊暫以5:0領先富邦悍將。

獅隊昨晚就大勝富邦，今天面對富邦先發江國豪，1局上就大舉進攻，林佳緯選到保送、邱智呈敲安，1出局後，林安可、潘傑楷安打都帶有打點，林益全的高飛球，中外野手申皓瑋接球後第一時間並未傳本壘，紀錄上是一支高飛犧牲打。該半局，陳聖平接著敲安，獅隊單局就拿下4分。

獅隊今天推出王牌洋投勝騎士，前5局投球任內，勝騎士面對張育成2次，一次是首局讓他擊出二壘方向飛球出局，另一次是3局下，三壘有人狀況下，勝騎士三振張育成，化解失分危機。

而獅隊陳聖平今天擔任球隊第7棒、游擊手，首局擊出帶有1分打點安打，4局擊出內野安打。5局上，林益全在2出局擊出二壘安打之後，陳聖平接著敲安，前3打席都敲安完成猛打賞，單場已有2打點。

江國豪。（記者陳逸寬攝）

勝騎士。（記者陳逸寬攝）

張進德。（記者陳逸寬攝）

林益全長打。（記者陳逸寬攝）

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