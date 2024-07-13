瓊斯盃》不敵馬來西亞吞首敗 台灣白教頭點出2大問題

台灣白隊首戰落敗。（記者劉信德攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣白隊今在首戰意外以79：84不敵馬來西亞，總教練桑茂森直言，陣中有很多球員都是第一次打瓊斯盃，還需要一點時間適應。

台灣隊此役出現22次失誤，比對手多出10次，總教練桑茂森提到，今天除失誤過多，也讓對手出現太多罰球，這兩點會再提醒球員，白隊今罰球24投16中、馬來西亞42投28中。

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桑茂森提到，今年白隊很多人都是第一次打瓊斯盃，面對國際賽還需要一點時間適應，馬來西亞擁有身材上的優勢，也讓白隊鋒線吃足苦頭。

莫巴耶今砍下全隊最高26分、貢獻8籃板，但也出現5次失誤。他指出，很榮幸可以加入台灣隊，與不少政大隊友再度並肩作戰，但坦言今天的表現可以更好，出現太多失誤，「我們是支年輕的球隊，還需要一點時間磨合。」

即將旅日的游艾喆今天拿下9分，他說，身為球隊主控，在場上應該更主動提醒隊友，「既然教練相信我，我就要更主動、幫助隊友。」

馬來西亞主帥西利（Felton Sealey）自1997年率泰國隊來台後，再度帶兵參加瓊斯盃，他表示，很高興可以再度參加瓊斯盃，台灣籃球近年發展愈來愈好，瓊斯盃也是亞洲最棒的賽事之一。此役大馬隊雖還有待加強的地方，但他很自豪子弟兵可以在半場落後10之下完成逆轉勝。

馬來西亞團隊3位外籍好手此役都有不俗表現，來自美國的莫利（John Wesley Murry）繳出全隊最高23分，奈及利亞歐巴薩（Joseph Obasa）貢獻15分、16籃板，剛果洋將博桑戈（Tychique Bosango）貢獻13分6籃板3抄截。

台灣白隊游艾喆。（記者劉信德攝）

台灣白隊莫巴耶。（記者劉信德攝）

馬來西亞外援博桑戈（左起）、莫利、歐巴薩、主帥西利。（記者盧養宣攝）

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